Konutta yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçti

Beklenilen büyük Marmara depremi artık kapıda. Gerek inşaat sektörü gerekse deprem uzmanları açıklamaları ile bugünlerde sık sık vatandaşa deprem konusunda önemli uyarılar yapıyor. Elazığ depremini nokta atışı bilen Prof. Dr. Naci Görür son olarak İstanbul depremi için artık geriye fazla vakit kalmadığı uyarısında bulundu. Görür, "30 sene içerisinde zaten olma olasılığından söz edilirken 20 senesi geçti. Son 10 sene, belki artı eksisi bir 5 sene ileriye gidebilir ama İstanbul'da risk daha da fazla demektir. Alarm vermiş durumdayız. Birtakım hazırlıklar da yapıldı" ifadelerini kullandı.

BİNANIN YAŞI ARTIK DAHA ÖNEMLİ

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş'a göre de bu uyarılar vatandaşın konut seçiminde önemli ölçü de işe yaradı. Özellikle deprem konusunda yüksek risk içeren ilçelerde düşük katlı ve 6-7 yaşın altındaki binalara ilginin yüksek olduğunu dile getiren Taş, "Deprem konusunda risk içeren İstanbul ilçelerinde 7 yaşın üstündeki binalar fazla talep görmüyor. İlgi 7 yıl ve altındaki binalarda ise patlamış durumda. Binanın yaşının ardından en çok ilgi ise binadaki kat sayısına yönelik. Yani artık 'yaş ve kat' kriterleri neredeyse fiyatın da önüne geçti" ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLILIK EN MUHİM UNSUR

İnşaat sektörünün önemli oyuncularından DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projelere başlarken bölgenin zemin kalitesi ve depreme dayanıklılığının da artık kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, "Son olarak Çekmeköy'den örnek verebilirim. Çekmeköy, sırf deprem endişesinden kaynaklı olarak yoğun ilgi gören ve sürekli gelişen bir ilçe. Aynı zamanda şehrin en sağlam zeminine de sahip ilçelerinden. Biz de bu anlamda örnek bir projenin tüm hazırlıklarını tamamladık. Az katlı mimarinin doğayla buluştuğu Çekmeköy, deprem güvenliği anlamında da örnek bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

KONUT VE İŞ YERİ SİGORTASININ ÖNEMİ BÜYÜK

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Zorunlu Deprem Sigortası haricinde Türkiye genelindeki konut sigortalılık oranının yüzde 22, iş yeri sigortalılık oranının ise yüzde 37 düzeyinde olduğunu söyledi. Benli, yurdun deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek, "Bizde ilave olarak DASK'ın üzerinde ihtiyari sigorta yapılıyor, DASK'ın verdiği limitlerin ötesinde zararların karşılanabilmesi için. Sigortada ayrıca eşyalar, ilave evimize yaptırdığımız yatırımlar, araçlar, iş yerlerimiz var, bunlar DASK kapsamı dışında. Bunlar da ihtiyari deprem poliçeleriyle sektörümüzden karşılanıyor" dedi.

BUNLARI İHMAL ETMEYELİM

Benli, sigortalılığın önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: Uygun limitlerle ve teminatlarla sektörümüzde çok kapsayıcı poliçeler var. Bunu acentelerimizden, ilgili sigorta şirketlerinden, web sitelerimizden alabilirler. Bunda geç kalmasınlar ve bunda sonrası için kendilerini teminat altına alsınlar. Çünkü hayatımızın bir gerçeği biz deprem kuşağında bir ülkeyiz, dolayısıyla bu depremler devam edecek. Depremleri durdurabilme gibi bir şeyimiz yok ama biz maddi, somut önlemlerimizi almalıyız. Önce tedbir sonra tevekkül. Dolayısıyla bunları ihmal etmeyip, şu an gündemimizde olan bu konuları sürekli aklımızda tutarak önlemimizi almalıyız."

DENİZHAN ERKOÇ