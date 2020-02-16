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İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti açılmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 1 sene önce taşınan İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak. Pist kontrolü için ise Fransa'da eğitimler sürüyor. Üçüncü pistin faaliyete geçmesiyle birlikte uçak taksi sürelerinin kısalmasıyla gecikmeler azalacak ve kapasite artacak.
 16 Şubat 2020 09:36
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İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti açılmaya hazırlanıyor

Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan 2019'da İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmanın ardından havalimanında iyileştirimeler devam ediyor.

Günlük ortalama 200 bin yolcu ve 1200 uçak ağırlayan İstanbul Havalimanı'nda birinci faz kapsamında, 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası hizmet veriyor.

2020 Ocak ayı verilerine göre ise İstanbul Havalimanı, yaklaşık 1 milyon'u iç hat olmak üzere toplam 5 milyon 276 bin 260 yolcu ağırladı.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlamayı hedefleyen İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist çalışmaları devam ediyor.

18 Haziran'da açılacak olan pist için hava trafik kontrolörleri de Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 10 Nisan'a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek.

Hava trafiğini yöneten kontrolörlere göre uçakların taksi süreleri kısalacağı için hem gecikmelerin azalacağını hem de kapasitenin artacağını söyledi.

Pistin faaliyete geçmesiyle kapasite artacağı için yeni havayolu şirketlerinin de İstanbul Havalimanı'ndan uçması bekleniyor.

74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda bu yıl pistin açılmasıyla beraber 80'i geçeceği belirtildi.

DHA
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