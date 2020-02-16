Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
|16 Şubat 2020 09:40
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Samanlı Dağları'nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin yoğun ilgisiyle doldu. Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca, zirve yolunda yaklaşık 3 kilometreyi geçen araç kuyruğu oluştu.
Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.
İstanbul'dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, "İstanbul'un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul'a geri döneceğiz" dedi.
Trafik yoğunluğundan zirveye çıkamayacaklarını belirten Tuğba Gürcan ise, "İstanbul'dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız" diye konuştu.
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