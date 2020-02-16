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70 yaşında okuma yazma öğrendi, hayatının kitabını yazıyor

Tuzla'da yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Başoğlu, geçen yıl katıldığı kursta 3 ayda okuma yazma öğrenerek, hayatını anlatan bir kitap yazmaya başladı.
 16 Şubat 2020 09:54
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70 yaşında okuma yazma öğrendi, hayatının kitabını yazıyor

Tuzla'da yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Başoğlu, geçen yıl katıldığı kursta 3 ayda okuma yazma öğrenerek, hayatını anlatan bir kitap yazmaya başladı. Azmi hayran bırakan Başoğlu, "Arkadaşlarım okula giderken camda ağlardım. 'Önlüğüm olsa da ben de okula gitsem, arkadaşlarım gibi ben de okusam' derdim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum" dedi.

Tuzla'da yaşayan 9 çocuk, 13 torun sahibi 70 yaşındaki Giresunlu Ayşe Başoğlu, geçen yıl 'Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde gittiği kursu başarıyla tamamlayarak 3 ayda okuma yazma öğrendi. Yıllar geçmesine rağmen heyecanını kaybetmeyen Başoğlu, şimdi ise hayatını anlatan bir kitap kaleme alıyor. Öğrenmenin önünde engel tanımayan Ayşe teyze, herkese örnek oluyor.

9 çocuğu olduğunu söyleyen Ayşe Başoğlu, "Onları kendim hayatım boyunca yetiştirdim, büyüttüm. Yuvalarını kurdum. Şimdi de tek başıma yaşıyorum. Buraya da bir arkadaş vasıtasıyla geldim. Burası bana çok iyi geldi, ilaç gibi geldi. Burada hocalarımız var. Okuma yazmayı geçen sene üç ayda öğrendim. Bu sene de ara sıra ders veriyor hocamız. Bu sene kitabımı yazmaya başladım. Hayatta çok çile çektim. Onları kitaba dökmek istiyorum, onları yazmak istiyorum. 3-4 aydır yazıyorum. Evde boş kaldıkça onunla ilgileniyorum" dedi.

"Arkadaşlarım okula giderken camda ağlardım"

Çocukluk yıllarında arkadaşları okula giderken camda ağladığını anlatan Başoğlu, "Dedem okula göndermedi. Ben çok seviyordum. 'Önlüğüm olsa da ben de okula gitsem, arkadaşlarım gibi ben de okusam' derdim. Çok seviyordum. Çok şükür ki o hayatı burada buldum. Ölmeden bu hayata sahip oldum" diyerek çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum"

Başoğlu, Tuzla Belediyesine teşekkür ederek, "Bize bu imkanları verdiği için onlara minnettarız. Sabah özel arabayla getiriyorlar, akşam evimize bırakıyorlar. Kitap okumayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi ve onu gerçekleştirdim. Beni çocukluk hayalime döndürdüler. Annemin babamın veremediği imkanı burada buldum. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Allah bin kere razı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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