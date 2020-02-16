1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan yüz binlerce çalışan için emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen kıdem tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna hükmetti.
 16 Şubat 2020 10:25
Yazdır
Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan yüz binlerce çalışan için emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen kıdem tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna hükmetti.

Yargıtay, yıllardır tartışılan taşeron işçilerin kıdem tazminatının kim tarafından ödeneceğine dair emsal bir karara imza attı. Bir kamu hastanesinde taşeron şirket bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçi, emeklilik sebebiyle işten ayrıldı. Kıdem tazminatını dahi alamayan temizlik görevlisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İşçi, hastanede haftanın 6 günü fazla mesai yaparak çalıştığını, bayram tatillerinde de çalıştığını, yıllık izinlerini hiç kullanmadığını öne sürdü. Davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu avukatı ise belirsiz alacak davası açılmayacağı ve hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerektiğini, davanın açıldığı tarihten 5 yıl önce muaccel hale gelen ücret alacaklarının zaman aşımına uğradığını savundu. Davacının emeklilik dilekçesiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğini, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin giderlerin sözleşme ve genel giderleri içinde firmaya ödendiğinden idarenin sorumluluğunun bulunmadığını dile getirdi. Asıl işveren konumunda olmadıkları ve sorumluluğun müteahhitlere ait bulunduğunu, asıl işverenin anılan firmalar olduğunu savunan avukat, davanın husumet ve esas yönünden reddine karar verilmesini talep etti. Davalı taşeron şirket avukatı ise davacının talepleri konusunda sorumluluğu bulunmadığını dile getirdi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği tarafından ödenmesine karar verdi. Kararı davalı avukatı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tazminattan taşeron şirketin de sorumlu olduğuna dikkat çekti. Kararda, "Somut uyuşmazlıkta davalı şirketi son alt işveren olup, kıdem tazminatının tamamından diğer davalı kurum ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Mahkemece davalı kurumun rücu haklarında ihlal eder şekilde davalı firmanın kıdem tazminatından sorumlu tutulmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşerondan kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak
16 Şubat 2020 12:05		 Yurt dışından ürün alanlar dikkat! Yargıtaydan karar çıktı
15 Şubat 2020 17:47
Yargıtay'a 2019'da FETÖ'den 16 bin dosya geldi
14 Şubat 2020 15:12		 Eski Yargıtay üyesi Akkuş'un hapis cezası onandı
14 Şubat 2020 15:03
Yargıtaydan hırsızlık suçunun cezalandırılmasında 'değer' kriteri
14 Şubat 2020 11:13		 'Yargıtay'a gelen ceza davaları yüzde 85 azaldı'
12 Şubat 2020 13:04
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
09 Şubat 2020 10:09		 Amirinin gıyabında küfretti, işsiz kaldı
08 Şubat 2020 15:23
Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki
03 Şubat 2020 16:59		 Yargıtay'dan emsal karar! Personeline 'lan' diyen müdüre şok
03 Şubat 2020 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı13:15 - Mahkumlar kitap kurdu oldu13:09 - Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması13:03 - Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak bir ayrıcalıktır12:59 - 'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor12:52 - AK Partili Özkan'dan 'yeni darbe hazırlığı' söylemlerine tepki12:43 - Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar12:37 - 'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'12:31 - Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti12:22 - YKS'ye gireceklere uyarı: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını etkiliyor
12:13 - Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu12:11 - Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak12:08 - 'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama12:05 - Taşerondan kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak12:00 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi11:56 - FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular11:51 - Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı11:47 - 'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Bu fatura nasıl ödenir!
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce'nin el birliğiyle şampiyonluktan uzaklaştırılması 2
Huzur veren şeyler 1
hasan ali kaldırım 2
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
sorloth'un 1 maç ceza alması 3
bahis siteleri 2
tolga ciğerci 2
kartı bloke etmek 1
probis 5
Beyaz leblebi 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam