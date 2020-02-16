1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gizli bölmeli kaçak hastane

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı
 16 Şubat 2020 10:27
Yazdır
Gizli bölmeli kaçak hastane

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama
16 Şubat 2020 12:08		 13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
16 Şubat 2020 10:11
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
16 Şubat 2020 09:01		 Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
16 Şubat 2020 08:50
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
16 Şubat 2020 08:25		 Önce bariyerlere sonra panelvana çarptı: 2 ölü
16 Şubat 2020 07:56
3 gündür devam eden pamuk yağı fabrikası yangını kontrol altında
16 Şubat 2020 06:42		 Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
16 Şubat 2020 06:16
Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 ölü
15 Şubat 2020 22:54		 Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 2 bekçi yaralı
15 Şubat 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı13:15 - Mahkumlar kitap kurdu oldu13:09 - Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması13:03 - Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak bir ayrıcalıktır12:59 - 'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor12:52 - AK Partili Özkan'dan 'yeni darbe hazırlığı' söylemlerine tepki12:43 - Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar12:37 - 'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'12:31 - Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti12:22 - YKS'ye gireceklere uyarı: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını etkiliyor
12:13 - Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu12:11 - Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak12:08 - 'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama12:05 - Taşerondan kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak12:00 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi11:56 - FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular11:51 - Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı11:47 - 'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Bu fatura nasıl ödenir!
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
melodi 1
yarı çubuk 1
Huzur veren şeyler 1
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
serdar aziz 1
probis 5
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 6
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 1
Balina kusmugu 1
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam