Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
|16 Şubat 2020 10:41
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Iğdır'ın doğusunda öğle saatlerine kadar aralıklı kar görülecek.
Sıcaklığın düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 13, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4 ve Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 83, Ergan'da 71 ve Cıbıltepe'de 70 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı.
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