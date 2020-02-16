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KDK'den Başkentgaz'a 'sayaç' tavsiyesi

Konutundaki ön ödemeli doğal gaz sayacının Başkentgaz AŞ tarafından kendisine bilgi verilmeden faturalı sayaçla değiştirildiğini iddia eden abone, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu- KDK, dağıtım şirketinin tercih hakkı tanımadan abonelerini fiilen mekanik sayaç kullanmaya zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğuna kanaat getirdi
 16 Şubat 2020 11:03
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KDK'den Başkentgaz'a 'sayaç' tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), konutundaki ön ödemeli doğal gaz sayacı kendisine bilgi verilmeden faturalı sayaçla değiştirilen abonenin başvurusunu inceleyerek, dağıtım şirketinin tercih hakkı sunmadan abonelerini fiilen mekanik sayaç kullanmaya zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı.

Kurum, bu konuda Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kendisine bildirim yapılmadan ve evinde bulunmadığı bir zamanda Başkentgaz AŞ tarafından konutundaki ön ödemeli doğal gaz sayacı sökülerek yerine mekanik (faturalı) sayaç takıldığını iddia eden bir abone, sayaç için seçim hakkı tanınmadığı ve açma kapama ile sayaç güvence bedeli tahsil edildiği gerekçesiyle Kurum'a başvuruda bulundu.

KDK, inceleme sonucunda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereği sistemdeki tüm sayaçların mülkiyetinin dağıtım şirketine ait olduğuna; ön ödemeli sayaçların sisteme getirdiği yük nedeniyle kullanımının kademeli olarak azaltılmasının doğal gaz piyasası açısından önem arz ettiğine kanaat getirdi.

Kurum, dağıtım bölgeleri kapsamında ölçüm sistemlerinin tercihi, bu kapsamda hangi tip sayaçların sisteme uygun olacağı ile dağıtım bölgelerindeki abonelerin hangi tip sayaçları kullanacağının lisanslı dağıtım şirketlerinin inisiyatifine bırakıldığına dikkati çekerek, söz konusu yönetmelikte yer alan "...Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerinin yazılı talebi ve dağıtım şirketinin onayı ile dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayaç ön ödemeli sayaç ile değiştirilebilir. Dağıtım şirketi, mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değişimi hususunda müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamaz. Sayacın değiştirilmesi durumunda alınacak bedel Kurul Kararıyla belirlenir." ifadesinin, bu inisiyatifin kullanılmasının önündeki tek engel olduğuna işaret etti.

Sayaç değişimine ilişkin kısıtın sadece mekanik sayaçların ön ödemeli sayaçlar ile değiştirilmesi halinde devreye girdiğini ve tüketicilerin mekanik sayaç kullanımı yapmalarının teşvik edildiğini vurgulayan KDK, konuya ilişkin kararında, dağıtım şirketinin abonelerine bir tercih hakkı tanımadan onları fiilen mekanik sayaç kullanmaya zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmelerine de yer vererek, Başkentgaz AŞ'ye tavsiyede bulunma kararı aldı.
Anadolu Ajansı
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