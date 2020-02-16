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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif için mesai yapacak
 16 Şubat 2020 11:07
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve finansal piyasalara katkı sunacak düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde çalışma yapacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla "önlem planı" hazırlamakla yükümlü olacak.

Yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde, BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilecek.

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelecek.

Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere idari para cezası verilecek.

Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan idari para cezaları güncellenecek.

Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan "trust" kurumu, Türk sermaye piyasasına "Teminat Yönetim Sözleşmesi" olarak kazandırılacak.

Vatandaşlar, büyük ölçekli projelere finansman sağlayarak ortak olabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgi, belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi, yanıltıcı nitelikte verilmesi durumunda 20 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

- Komisyonlar

Dışişleri Komisyonu, 19 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda, gündemindeki uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da çarşamba günü toplanacak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyelerini dinleyecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun perşembe günü yapacağı toplantıda Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birol Akgün vakıf çalışmaları hakkında komisyonu bilgilendirecek.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da perşembe günü toplanacak. Toplantıda Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu görüşülecek.
Anadolu Ajansı
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