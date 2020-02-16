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'Yerli ve milli' savunma sanayisine doktoralı mühendis

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı amacıyla, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi"ne yönelik yeni bilim alanları ekledi
 16 Şubat 2020 11:11
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'Yerli ve milli' savunma sanayisine doktoralı mühendis

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı amacıyla, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ne aralarında denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, biyomekanik robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojilerinin bulunduğu 7 yeni bilim alanı daha ekledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni YÖK olarak ilk kez kurgulayarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirdikleri YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısının 4 bin 250 olduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Saraç, 11'inci Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin yıl sonuna kadar pek çoğunu gerçekleştirmiş olacaklarını; buna 100/2000 Doktora Projesi'nin de dahil olduğunu söyledi.

YÖK'ün verdiği burs miktarının yanında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getiren adayların da "çift burs" imkanından yararlandığını belirten Saraç, böylece burs miktarının aylık 4 bin 700 lirayı bulacağını bildirdi.

Proje kapsamında burs verilecek Türkiye'nin öncelikli bilim alanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptıklarını anlatan Saraç, tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri dikkate aldıklarını vurguladı.

Son olarak Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile savunma sanayisinde doktoralı insan gücüne hangi alanlarda ihtiyacın bulunduğu konusunu da görüştüklerini aktaran Saraç, sonrasında YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığından uzmanların bu konu üzerine çalışma yürüterek önerilerini YÖK'e aktardığını dile getirdi.

Saraç, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yükseköğretim Kurulunun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesine katkı için özellikle ihtiyaç duyulan niteliklerin hangi alanlarda olması gerektiği konusundaki çalışmayı tamamladık. YÖK olarak, her çağrı döneminde, ülkemizin öncelikleri doğrultusunda 100 öncelikli alanımızı, ilgili kamu kurumlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde gözden geçiriyoruz ve güncelliyoruz. Bu dönem de YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ndeki öncelikli alanlarımıza, geçmiş çağrı dönemlerinde açılanların yanı sıra yeni alanlar ekledik. Bu kapsamda, daha önce savunma teknolojileri, savunma sistemleri entegrasyonu, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon alanları açılmıştı.

Bu alanlara, Savunma Sanayii Başkanlığının önerileri doğrultusunda, savunma malzeme teknolojilerini kapsayan 'akıllı ve yenilikçi malzemeler', denizaltı tasarımını da içeren 'deniz ve gemi mühendisliği', görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, radar teknolojileri, güdüm teknolojilerini içeren 'savunma teknolojileri', bacaklı robotlar, biyorobotik, biyomekanik, insan-robot beraber çalışabilme gibi alanları içeren 'ileri robotik sistemler ve mekatronik', ileri düzeyde veri işleme konularını içeren 'uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri', büyük veri teknolojilerini içeren 'veri bilimi ve bulut bilişim' ile 'yapay zeka ve makine öğrenmesi' olmak üzere 7 yeni bilim alanını daha ekledik. Bu yeni bilim alanları, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine de işaret ediyor. Bu teknoloji alanları, savunma sanayi içinde bu açıdan da fevkalade önemli."

Saraç, YÖK olarak yeni savunma sanayi alanlarında doktora programı açıp çağrıya çıkarak yükseköğretim kurumlarının başvurularını aldıklarını, sürecin önemli bir kısmının tamamlandığını anlattı.

Başvuruların YÖK tarafından değerlendirilme sürecinin sona erdiğini duyuran Saraç, "Belirlenen üniversitelerde doktora yapmak isteyenler, 1-2 gün içinde YÖK'ün belirlediği bu üniversitelere başvurabilecek. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı vermek isteyen idealist, vatanperver, bilim sevdalısı genç araştırmacılarımızı bu alanlarda doktora yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Saraç, Yeni YÖK'ün başlattığı ve Türkiye'ye kazandırdığı yurt içi ve dışında örneği bulunmayan YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin artık mezunlarını vermeye başladığını, bu projenin ülkenin geleceğinin inşasında önemli rol oynayacağını aktardı.

- Türkiye'de savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70'e çıktı

Türkiye'de Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen savunma projesi sayısı 700'e yaklaştı. Savunma sanayisi bütçesi 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı.

Sektörün cirosu, 2002 yılında 1 milyar dolarken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Alandaki araştırma-geliştirme harcaması 1,5 milyar doları buldu. Türkiye'de geliştirilen savunma teknolojilerindeki yerlilik oranı da yüzde 70'e çıktı.

- Ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer yeni güncel alanlar da eklenmişti

YÖK, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamına "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" alanları olmak üzere 3 yeni bilim alanı eklemişti.

Üniversitelere yapılan son çağrıda eklenen ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni güncel alanlar arasında ayrıca "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, kamu diplomasisi ve soykırım çalışmaları" gibi alanlar da yer aldı.

Anadolu Ajansı
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