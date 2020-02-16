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Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı

Genel Başkan Mahmut Arslan: 3 Eylül 2020'den itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Tüm servis şoförleri, söz konusu tarihe kadar belgelerini almalı
 16 Şubat 2020 11:51
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Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı

Hak-İş Konfederasyonu, okul servis şoförleri için 3 Eylül 2020'den itibaren mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olacağını belirterek, bu tarihe kadar tüm okul servis şoförlerine belge almaları uyarısında bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 2006'da nitelikli insan kaynağının oluşması için kurulduğunu anımsatarak, Hak-İş'in, işçi temsilcisi olarak 14 yıldır MYK yönetiminde yer aldığını söyledi.

Konfederasyon bünyesinde 2012'de kurdukları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezinin (MEYEB) ardından MYK ile ilişkilerini daha da güçlendirdiklerini ifade eden Arslan, mesleki yeterlilik belgesi verme ve sınav düzenleme yetkisi olan MEYEB'in, kurulduğu günden bu yana 10 binlerce çalışana belge verdiğini bildirdi.

- "Öğrencilerin güvenle gidip gelmesi için önemli"

MEYEB'in; okul servis şoförü, köprülü vinç operatörü ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 10 meslekte sınav düzenleyip belgelendirme yaptığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de 25 Kasım 2017'de yayımlanan 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' ile mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan meslekler arasına okul servis şoförleri de eklendi. Düzenlemeye göre, 3 Eylül 2020'den itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Tüm servis şoförleri, söz konusu tarihe kadar belgelerini almalı. Bu 18 milyona yakın öğrencimizin evden okula, okuldan eve güvenle gidip gelmesi için çok önemli."

- TOBB ve TESK ile iş birliği

Arslan, okul servis şoförlüğünün en kritik mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, mesleki yeterlilik belgesiyle servis şoförlerinin daha eğitimli ve işlerinde daha yetkin olacağını anlattı.

Hak-İş bünyesindeki MEYEB'in sahip olduğu güçlü altyapıyla okul servis şoförlerine belge vermeye başladığına değinen Arslan, bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile iş birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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