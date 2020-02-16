Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak
|16 Şubat 2020 12:11
|Yazdır
Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilecek açılış kapsamında Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi ile BASH İnovasyon Merkezi'nin de açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark içerisinde derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren girişimci gruplarıyla da bir araya gelecek.
Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hemen yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi. Teknopark İstanbul'un amacı Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yaratması bekleniyor. Teknopark İstanbul'da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor. Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine verdiği büyük destek ile dikkatleri üzerine çekiyor.
EKONOMİYE 10 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNULMASI HEDEFLENİYOR
2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firma ve 5392 Ar- Ge mühendisine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'da 1763 savunma sanayi odaklı milli proje geliştiriliyor. Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılışı yapılacak 2. etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanması hedefleniyor. 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunulması hedefleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor
16 Şubat 2020 12:59
|Milli radarda sona yaklaşıldı
16 Şubat 2020 11:27
|Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'
15 Şubat 2020 14:15
|Hackerler verileri dronelerle çalacak
15 Şubat 2020 11:27
|Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi
14 Şubat 2020 23:43
|İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
13 Şubat 2020 19:31
|Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi
13 Şubat 2020 12:15
|Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı
12 Şubat 2020 22:34
|Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen 'felaket esprisi' yapıyor
12 Şubat 2020 11:15
|Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı
11 Şubat 2020 16:27