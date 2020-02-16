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Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç: Türkiye'de 517 bin ağır engelli kardeşimiz evde bakım desteği alıyor. Bakanlık olarak bu evde destek programını yürütüyoruz
 16 Şubat 2020 12:31
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Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engellilerin topluma entegre edilmelerine yönelik eğitim, rehabilitasyon, beceri ve yeti kazandırma gibi hizmetler verdiklerini belirterek, "Türkiye'de 517 bin ağır engelli kardeşimiz evde bakım desteği alıyor." dedi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak engelli ve ailelerine yönelik çeşitli düzenlemeler yaparak destek verdiklerini söyledi.

Engellilerin hem kamuda hem de özel sektörde istihdamlarını takip ve teşvik ettiklerini aktaran Koç, "Her yıl engelli ataması gerçekleştiriyoruz. Dünyada ilk olarak engellilere yönelik Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı yapıyoruz. Bu yıl da sınav nisan ayında yapılacak. İmtihana giren engellilerimiz aldıkları puanlar üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşiyorlar." diye konuştu.

Koç, Bakanlık olarak bütün engellilerin eğitim hakkını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Engellilerin eğitim, istihdam ve bağımsız yaşam becerisi kazanma süreçlerinde devlet olarak mekanizmalar kurmanız lazım. Biz Bakanlık olarak bütün engellilerimizin eğitim hakkını önemsiyoruz. Bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim merkezlerine giden engellilerimizin ulaşım dahil bütün giderleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ücretsiz servis hizmetleri sunuyoruz, okullar ona göre dizayn edilebiliyor. İhtiyaç duyan engelli kardeşlerimiz özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinden hizmet alıyor. Bunun da ücretini devlet olarak ödüyoruz. Yine engelli kardeşlerimizin ailelerini de desteklememiz gerekiyor. Türkiye'de 517 bin ağır engelli kardeşimiz evde bakım desteği alıyor. Bakanlık olarak bu evde destek programını yürütüyoruz. Burada da bir maddi destek veriyoruz."

- Ev kazaları uyarısı

Engellilik konusunda koruyucu ve önleyici ciddi çalışmalar yürüttüklerini, tanı konulduktan sonra müdahale boyutunda programlar geliştirdiklerini anlatan Koç, "Erken tanıdan sonra erken müdahale boyutuyla eğitim, rehabilitasyon ve yeti kaybını minimuma indirme, hatta ortadan kaldırma noktasında çok ciddi ulusal programlar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Koç, Ulusal Erken Müdahale Programı çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Sonradan kazanılmış engellilik de çok önemli bizim için. Bugün Türkiye'de bölünmüş yolların varlığı, sosyoekonomik gelişme, trafik kazalarının, iş kazalarının azalması sonradan kazanılan engellilik oranını gittikçe azaltıyor. Çok dikkat çekmek istediğimiz ev kazalarıdır. Özellikle ev kazalarında çocuklarımız ciddi manada travmaya maruz kalıyor ve kalıcı engeller oluşabiliyor. Yine yaşlılar açısından baktığımızda ev içinde ve dışında düşmeler yaşanıyor. Bu açıdan biz önlenebilir kazalara ilişkin çok ciddi kampanya yapmaya çalışıyoruz. Burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğini istiyoruz."

- "Gündüz Yaşam Merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz"

Genel Müdür Koç, engelli ailelerinin üzerindeki yükü hafifletmek adına geçen yıl hayata geçirdikleri Gündüz Yaşam Merkezlerini yıl içinde tüm illerde uygulamaya alacakları bilgisini verdi.

Engellilerin evlerinden alınarak Gündüz Yaşam Merkezlerine getirildiğine işaret eden Koç, "Engelli kardeşlerimize burada gün içerisinde eğitim, rehabilitasyon, beceri, yeti kazandırma gibi programlarla yardımcı oluyoruz. Sonra da evine götürüyoruz. Bu şekilde hem ailelerin omzundaki yükü biraz hafifletmiş oluyoruz hem de engelli kardeşimize çok ciddi manada rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Gündüz Yaşam Merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Biz istiyoruz ki engellilerimiz ailesiyle mutlu bir şekilde yaşasın." şeklinde konuştu.

Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığının altını çizen Koç, bu nedenle yaşlılara yönelik de önemli programlar geliştirdiklerini dile getirdi.

Koç, yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psikososyal bakıma ihtiyacı olan yaşlıların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımları gerçekleştirilerek, yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı'nın 354 ilçede uygulandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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