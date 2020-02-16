'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı
|16 Şubat 2020 12:37
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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
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