1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan BTK bünyesindeki USOM'da, 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık olarak taranıyor
 16 Şubat 2020 12:59
Yazdır
'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP'yi anlık olarak tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.

AA muhabirinin BTK'den edindiği bilgiye göre, USOM'da zararlı yazılımlar analiz edilerek Türkiye'deki aktivitelerinin önüne geçiliyor. Son yıllarda hızla artan "oltalama saldırıları"nda kullanılan sahte siteler de burada belirlenerek engelleniyor.

Türkiye'nin internet altyapısına yönelik siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, ülke genelindeki internet altyapısına yönelik siber saldırılar bertaraf ediliyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan USOM'da, ülke genelindeki 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık taranıyor.

- "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganıyla kurulan veri merkezi

"Çağın petrolü" olarak nitelendirilen veriyi işleyip anlamlandırmak ve katma değerli ürünlere dönüştürebilmek amacıyla Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezi ve yön veren kurumu olan BTK, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganıyla kendi veri merkezini de kurarak ülkenin hizmetine sundu.

Veri merkezi 5 bin metrekarelik kapalı alanı, içerdiği data miktarı ile kamunun en büyük veri merkezlerinden birisi niteliğini taşırken uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere tasarlandı.

Türkiye'nin en büyük yazılım tabanlı "network" mimarisine sahip olarak tasarlanan veri merkezi sayesinde, marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimine olanak sağlama, mevcut altyapıdaki veri hızını artırma, yeni teknolojinin kullanımı ile IT (bilgi teknolojileri) ekipmanlarında enerji tüketiminde azalma, operasyon kolaylığı elde edilmesi hedefleniyor.

Veri merkezinin yapımında yerli ve milli ürünlerin seçimi ve kullanımına özen gösterildi. Bu kapsamda trafolar, kabinler, enerji iletim hatları gibi yerlerde yerli ürünler kullanılarak, toplamda en üst seviyede yerlilik oranına ulaşıldı.

- Milli Monitör Merkezi, BTK ve Aselsan iş birliğiyle geliştirildi

Türkiye'nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi'nde ise kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor.

Spektrumun denetlenmesi ve hava sahasında güçlü ve sağlıklı haberleşme altyapısının idamesi için üstün yeteneklerle donatılan merkez, tamamen yerli ve milli imkanlarla BTK ve Aselsan iş birliğiyle geliştirildi.

Merkezde, askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor. Uçaklar, insansız hava araçları, GPS konumlayıcılar, dronelar, navigasyon sistemleri ve uydular gibi frekans spektrumunu yoğun şekilde kullanan her türlü sistemin kesintisiz çalışması için merkezde yapılan çalışmalar önem taşıyor.

Milli Monitör Merkezi'nde ayrıca, ülkedeki elektromanyetik alan maruzluğunun insan ve çevre sağlığını etkilememesi için sahada yapılan ölçümler merkezi olarak denetlenecek. Türk mühendislerinin yoğun Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak tasarlanan sistem, ileri seviye yazılım ve donanım teknolojilerinden oluşuyor.

- BTK Akademide binlerce uzman yetiştirilmesi hedefleniyor

2017'de BTK bünyesinde kurulan BTK Akademi de alanında öncü, tanınmış, güvenilir, saygın ve milli bir eğitim merkezi olarak, teknoloji alanında pek çok eğitim veriyor.

Siber güvenlikten robotik kodlamaya, mobil uygulama geliştirmekten drone algoritmalarına kadar birçok konuda sertifika programları, sınıf eğitimleri ve online eğitimler verildi.

Bu yıl içinde de nesnelerin interneti, sanallaştırma ve bulut, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Yine bu yıl için siber güvenliğin farklı alanlarında binlerce uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

BTK Akademi, gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için başta siber güvenlik ve 5G teknolojileri olmak üzere bilişim sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak hizmet etmeyi sürdürecek.

BTK bünyesinde kurulan USOM, BTK Veri Merkezi, Milli Monitör Merkezi ve BTK Akademinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat'ta gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak
16 Şubat 2020 12:11		 Milli radarda sona yaklaşıldı
16 Şubat 2020 11:27
Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'
15 Şubat 2020 14:15		 Hackerler verileri dronelerle çalacak
15 Şubat 2020 11:27
Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi
14 Şubat 2020 23:43		 İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
13 Şubat 2020 19:31
Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi
13 Şubat 2020 12:15		 Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı
12 Şubat 2020 22:34
Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen 'felaket esprisi' yapıyor
12 Şubat 2020 11:15		 Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı
11 Şubat 2020 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı13:15 - Mahkumlar kitap kurdu oldu13:09 - Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması13:03 - Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak bir ayrıcalıktır12:59 - 'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor12:52 - AK Partili Özkan'dan 'yeni darbe hazırlığı' söylemlerine tepki12:43 - Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar12:37 - 'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'12:31 - Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti12:22 - YKS'ye gireceklere uyarı: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını etkiliyor
12:13 - Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu12:11 - Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak12:08 - 'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama12:05 - Taşerondan kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak12:00 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi11:56 - FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular11:51 - Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı11:47 - 'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Bu fatura nasıl ödenir!
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kartı bloke etmek 1
Sen yabancı değilsin 3
altay bayındır 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
hasan ali kaldırım 2
papatya 1
çalışma hayatının altın kuralları 1
sevgililer günü 3
fenerbahce'nin el birliğile şampiyonluk yarışından uzaklaştırılm 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam