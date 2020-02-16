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Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması

İdlib'de Esad rejimiyle birlikte sivilleri bombalayan Rusya'nın bölgedeki Türk askeri gözlem noktalarına tepki göstermesi dikkat çekti.
 16 Şubat 2020 13:09
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Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması

İdlib'de Esad rejimiyle birlikte sivilleri bombalayan Rusya'nın bölgedeki Türk askeri gözlem noktalarına tepki göstermesi dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib'de Türkiye'ye ait bazı gözlem noktalarının Suriye ordusu mevzilerinin hemen arkasında bulunduğunu ve bundan dolayı söz konusu gözlem noktalarının varlığına ilişkin soru işaretleri doğduğunu açıkladı.

Yarın Türk diplomasi ve askeri heyetiyle yeni görüşme yapacaklarını kaydeden Bogdanov, sahadaki durumda yaşanan değişikliklerle ilgili tüm konuları ele alacaklarını, askeri birimlerin sahadaki duruma kapsamlı ve profesyonel şekilde hakim olması, gerilimin azaltılmasını sağlaması ve mutabakatları birlikte uygulayabilmek için çalışacaklarını belirtti.

Bogdanov, İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin olarak, "Bildiğim kadarıyla birkaç gözlem noktası var. Bunların bazıları Suriye ordusu mevzilerinin arkasında yer alıyor. Bundan dolayı bunların neleri gözledikleri ve bunlara neden ihtiyaç olduğu konusunda soru işaretleri doğuyor" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, İdlib'deki de dahil olmak üzere Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasına ilişkin mutabakatın en başta bu bölgelerin 6 ay için geçici olarak kurulmasını ve bu süre zarfında oralarda istikrarın sağlanmasını öngördüğünü sözlerine ekledi.
Karar
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