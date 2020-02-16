Mahkumlar kitap kurdu oldu

Adalet Bakanlığı'nın tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları için cezaevleri bünyesinde kurduğu kütüphanelere tutuklu ve hükümlülerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bakanlık, cezaevlerinde kurduğu kütüphanelerde dünya klasikleri, roman ve daha birçok türden toplam 1 milyon 2 bin kitabı tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sundu. 2019 yılı itibariyle tutuklu ve hükümlüler kurulan bu kütüphanelerden 1 milyon 102 bin kitabı ödünç alarak okudu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE DE ULAŞABİLİYORLAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 159 bin 600 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.

6 BİN 373'Ü OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"ne cezaevleri de dahil edilmişti. Bu kapsamda, tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduklarında topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme kurslarının düzenlendiği cezaevlerinde, okuma yazma kursları da veriliyor. Sadece 2019 yılında toplam 6 bin 373 tutuklu ve hükümlü okuma yazma kursuna katıldı.

Osman Özgan