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Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı

Pazar günü işyerini açarak çalışmak için açtığı 5 yıl önce açtığı davaları kazanan Avcılar'daki berber Öztürk Karahan, Danıştay'ın verdiği emsal kararı berberlere ulaştırdı. Emsal kararla mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı.
 16 Şubat 2020 13:24
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Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde erkek berberi Öztürk Karahan, Pazar günü işyerinin açık olmasına izin vermeyen Avcılar Belediyesi aleyhine 1 Mart 2012'de İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, 30 Nisan 2014 tarihinde, Avcılar'daki erkek kuaförü ve belediye yetkililerinin iş yerlerinin Pazar günleri kapalı tutulmasına karar verdiğini bu nedenle belediyeden pazar günü için işyeri açma ruhsatı alması gerektiğine karar verdi. Karahan, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 8'inci Dairesi yasa koyucunun hafta tatilini zorunlu kıldığını kabul ederken, şu hükme vardı:

"ÇOĞUNLUĞUN KARARINA GÖRE İŞLEM YAPILAMAZ"

"İlgili mevzuatta aynı işi yapan esnaf, çoğunluğunun kararına göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından bu durumun tek başına hafta sonu çalışma izni verilmemesi işlemine gerekçe olamayacağı sonucuna varılmıştır. Kanunda sayılan istisnai iş kolları arasında bulunmadığı açık olan berber esnafının belediyeye müracaat ederek izin almak suretiyle hafta tatilinde de çalışabilme hakkı bulunmakta iken davalı, idarenin davacıya tanınan hafta tatilinde çalışabilme hakkını kısıtladığı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir."

'EMSAL KARARI' CAMLARINA ASTILAR

Karahan, iş yerini bu karar üzerine Pazar günü de açarken berber esnafının giderek artan işyeri giderlerini karşılayabilmesi için Danıştay'ın emsal oluşturan kararını, isteyen yaklaşık 100 meslektaşına ulaştırdığını söyledi. Karahan, diğer berberlerin de emsal kararı iş yerlerinin ön camına yapıştırdıklarını, bazılarının da açtıkları davaya ekleyerek bunları kazandığını ifade ederken, "İsteyen Pazar günü çalışsın, isteyen kapatsın. Berberler Odası hafta sonu tatili ile uğraşacağına berber çocuklarına burs imkanı sağlasın, önemli bölümü sosyal güvencesiz çalışanların haklarını, mesleğin onurunu korusun" dedi.

Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı olan Öztürk Karahan, kazancının önemli bölümünü bağımlılıktan kurtulmak isteyenler ve uyuşturucu ile madde bağımlılığına karşı eğitim alanında yaptığı çalışmalara harcadığını ekledi.
DHA
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