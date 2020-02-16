Van'ın karlı sokaklarında snowboard yaptı
|16 Şubat 2020 14:05
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Vanlı kayaksever Emin Bilen, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından otomobile bağladığı ipe tutunarak sokaklarda snowboard yaptı.
Kayak tutkunu Bilen, bir haftadan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Van'da, farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Kayak kıyafetlerini giyen ve otomobilinin arkasına bağladığı ipe tutunan Bilen, çevredekilerin meraklı bakışları arasında karla kaplanan sokaklarda kaydı. Bilen'i gören mahalle sakinleri de cep telefonlarıyla görüntü çekti.
- "Çok güzel ve çılgınca oldu"
Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır ekstrem sporlarıyla uğraştığını söyledi.
Kar yağışını fırsata çevirmek istediğini belirten Bilen, "Arabanın arkasına ipi bağladım, ara sokaklarda emniyeti de göz ardı etmeyerek snowboard yaptım. Çok güzel ve çılgınca oldu. Mahalle aralarında fazla hız yapmıyoruz. Televizyonda bu şekilde arabanın arkasına snowboard bağlayıp kayak yapanı görmüştüm, ben de Van'da gerçekleştirmek istedim. Sokakta kaydığımı görenler çok şaşırıyor. Camdan el sallayanlar oluyor, güzel tepkiler alıyorum." diye konuştu.
- "Amacım bu sporu sevdirmek"
Snowboard yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ve çok fazla beğeni aldığını anlatan Bilen, şunları kaydetti:
"Amacım bu sporu sevdirmek. İnanılmaz güzel bir spor. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Ama benim gibi sokaklarda kaymasınlar. Çünkü bu belli bir tecrübe istiyor. Kayak merkezlerine gidin, kış sporları yapın. Van'da son 25 yılın en fazla karı yağdı. Kar yer yer bir buçuk metreyi geçiyor. Bunu fırsat bildik. İnanılmaz güzel, aksiyon dolu bir etkinlik yaptık. Kar kimilerine çile, bize de eğlence oldu."
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