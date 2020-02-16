1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'ın karlı sokaklarında snowboard yaptı

Kayaksever Emin Bilen, yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın sokaklarında, otomobilin arkasına bağladığı ipe tutunarak snowboard yaptı
 16 Şubat 2020 14:05
Yazdır
Van'ın karlı sokaklarında snowboard yaptı

Vanlı kayaksever Emin Bilen, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından otomobile bağladığı ipe tutunarak sokaklarda snowboard yaptı.

Kayak tutkunu Bilen, bir haftadan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Van'da, farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kayak kıyafetlerini giyen ve otomobilinin arkasına bağladığı ipe tutunan Bilen, çevredekilerin meraklı bakışları arasında karla kaplanan sokaklarda kaydı. Bilen'i gören mahalle sakinleri de cep telefonlarıyla görüntü çekti.

- "Çok güzel ve çılgınca oldu"

Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır ekstrem sporlarıyla uğraştığını söyledi.

Kar yağışını fırsata çevirmek istediğini belirten Bilen, "Arabanın arkasına ipi bağladım, ara sokaklarda emniyeti de göz ardı etmeyerek snowboard yaptım. Çok güzel ve çılgınca oldu. Mahalle aralarında fazla hız yapmıyoruz. Televizyonda bu şekilde arabanın arkasına snowboard bağlayıp kayak yapanı görmüştüm, ben de Van'da gerçekleştirmek istedim. Sokakta kaydığımı görenler çok şaşırıyor. Camdan el sallayanlar oluyor, güzel tepkiler alıyorum." diye konuştu.

- "Amacım bu sporu sevdirmek"

Snowboard yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ve çok fazla beğeni aldığını anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"Amacım bu sporu sevdirmek. İnanılmaz güzel bir spor. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Ama benim gibi sokaklarda kaymasınlar. Çünkü bu belli bir tecrübe istiyor. Kayak merkezlerine gidin, kış sporları yapın. Van'da son 25 yılın en fazla karı yağdı. Kar yer yer bir buçuk metreyi geçiyor. Bunu fırsat bildik. İnanılmaz güzel, aksiyon dolu bir etkinlik yaptık. Kar kimilerine çile, bize de eğlence oldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayder Yaylası yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2020 16:24		 Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bayraklarla donatıldı
16 Şubat 2020 15:56
Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya
16 Şubat 2020 15:12		 Şubat ayında 21 dereceyi gören sahile koştu
16 Şubat 2020 14:47
Konutta yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçti
16 Şubat 2020 14:43		 Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar
16 Şubat 2020 12:43
Tüm meyve ve sebzeler onun elinde turşuya dönüşüyor
16 Şubat 2020 10:47		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
16 Şubat 2020 10:41
Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
16 Şubat 2020 10:17		 Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki
16 Şubat 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Hasta yakınları koridora kilim sererek ısınıyor16:32 - Darp edilen TikTokerin beyin ölümü gerçekleşti16:28 - Prof. Dr. Hilal: Türkiye'de koronavirüs telaşına gerek yok16:24 - Ayder Yaylası yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı16:20 - Ali Yalçın: Kamu personeli kadrolu olmalı16:16 - Araç kiralama şirketleri yerli otomobili bekliyor16:12 - KOSGEB'ten aldığı destekle hayatını değiştirdi16:08 - Çöp toplarken bulduğu 125 bin TL'yi sahibine teslim etti16:04 - Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?16:00 - Şırnak Valiliğinden darp iddiasına yalanlama
15:56 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bayraklarla donatıldı15:52 - Türkiye'ye getirilen iki kültür varlığı 19 Şubat'ta sergilenecek15:48 - Erdoğan: Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti15:44 - Otomobiliyle kanala düşen hemşire kurtarıldı15:40 - 80 yaşındaki 'kitap kurdu' kitap kafenin müdavimi oldu15:36 - Arjantinlilere tango öğreten Türk eğitmen15:32 - Antalya'da emekli çift ketembilla meyvesi üretti15:28 - Topladığı 11 bin mavi kapakla engellilere umut olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Bu fatura nasıl ödenir!
FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkan teğmenler itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer günü 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
serdar aziz 2
xiaomi 2
melodi 1
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 2
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 1
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 1
kartı bloke etmek 1
papatya 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam