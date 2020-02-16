Gönüllü öğretmenlere çığ eğitimi
Kahramanmaraş'ta gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan 50 kişilik arama kurtarma ekibine çığ eğimi veriliyor.
|16 Şubat 2020 14:25
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Kahramanmaraş'ta gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan 50 kişilik arama kurtarma ekibine çığ eğimi veriliyor.
Kahramanmaraş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından Ahır Dağı Yedikuyular mevkisinde verilen eğitime öğretmenler katıldı. Gönüllü arama kurtarma eğitiminde görevli öğretmenlere olası çığ olayları sırasında yapılması gereken önlemler ve alınacak tedbirler uygulamalı olarak anlatıldı. Meydana gelen çığ olaylarına araç ve gereçlerle nasıl müdahale edileceği, geceyi karlı bölgede geçirme yöntemleri ve amatör telsizcilik eğitimleri de verildi.
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