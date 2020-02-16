Şubat ayında 21 dereceyi gören sahile koştu
|16 Şubat 2020 14:47
|Yazdır
Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye kadar ulaşınca vatandaşlar ve tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da adeta bahar havası yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı hafta sonunda 21 dereceye kadar çıkarken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece, nem oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilenlerse soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kış ayında yakıcı güneşin etkisiyle montlarını çıkartan yerli ve yabancı tatilciler, sahilde güneşlendi, denize girip suyun tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları da yürüyüş ve piknik yapmayı tercih etti.
Özbekistan'dan ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Özbekistanlı İslam Muhammet Can, Antalya çok güzel. Ailecek tatile geldik. Bebeğimi eğlendiriyorum. Denize girmek istiyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayder Yaylası yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2020 16:24
|Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bayraklarla donatıldı
16 Şubat 2020 15:56
|Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya
16 Şubat 2020 15:12
|Konutta yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçti
16 Şubat 2020 14:43
|Van'ın karlı sokaklarında snowboard yaptı
16 Şubat 2020 14:05
|Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar
16 Şubat 2020 12:43
|Tüm meyve ve sebzeler onun elinde turşuya dönüşüyor
16 Şubat 2020 10:47
|Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
16 Şubat 2020 10:41
|Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
16 Şubat 2020 10:17
|Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki
16 Şubat 2020 09:49