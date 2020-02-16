MEB, evrimsel ifadeler nedeniyle, acilen takvimden çıkardı
|16 Şubat 2020 15:07
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Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Takviminde geçen evrimsel ifadeleri, geri bildirim sonrasında çıkardı
MEB'in 16 Şubat 2020 tarihli Eğitim Takviminde 'Böceklerin neden kuyruğu yoktur?' başlığı yer alıyordu. Bu başlıkta, 'İnsanlarda ise kuyruk, atalarımız iki ayak üzerinde yürümeye başladığı dönemden sonra körelmiştir' ifadeleri yer alıyordu.
MEB, geri bildirimler sonrasında bu ifadeler nedeniyle 'Böceklerin neden kuyruğu yoktur?' konusunu takvimden çıkardı.
İşte Eğitim takviminde bugün yayımlanan ancak sonrasında çıkarılan ifadeler
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