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MEB, evrimsel ifadeler nedeniyle, acilen takvimden çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Takviminde geçen evrimsel ifadeleri, geri bildirim sonrasında çıkardı
 16 Şubat 2020 15:07
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MEB, evrimsel ifadeler nedeniyle, acilen takvimden çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Takviminde geçen evrimsel ifadeleri, geri bildirim sonrasında çıkardı

MEB'in 16 Şubat 2020 tarihli Eğitim Takviminde 'Böceklerin neden kuyruğu yoktur?' başlığı yer alıyordu. Bu başlıkta, 'İnsanlarda ise kuyruk, atalarımız iki ayak üzerinde yürümeye başladığı dönemden sonra körelmiştir' ifadeleri yer alıyordu.

MEB, geri bildirimler sonrasında bu ifadeler nedeniyle 'Böceklerin neden kuyruğu yoktur?' konusunu takvimden çıkardı.

İşte Eğitim takviminde bugün yayımlanan ancak sonrasında çıkarılan ifadeler

Memurlar.Net - Özel

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