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'Özel öğrenci' güçlü hafızasıyla dikkat çekiyor

Avcılar'da oturan orta düzeyde engelli, otistik Yunus Emre Üneşi, eğitim gördüğü Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda güçlü hafızası ve kağıt-kalemsiz matematik işlemi yapmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor.
 16 Şubat 2020 15:16
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'Özel öğrenci' güçlü hafızasıyla dikkat çekiyor

Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu'nda kaynaştırma eğitimini tamamlayan Yunus Emre Üneşi, Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulu'na kaydedilirken, hafızası ile kısa sürede okulun gözde öğrencilerinden biri oldu. İki basamaklı rakamları zihninden kısa sürede çözen, özellikle tarih dersinde öğrendiği önemli kişi ve olay, savaşların tarihlerini kısa sürede ezberleyen Üneşi, aynı zamanda duyduğu telefon numaralarını, illerin plakalarını, başta öğretmenleri olmak üzere sevdiği kişilerin doğum günlerini ezbere söyleyebiliyor.

ÖĞRETMENİ: NE SORARSANIZ KARŞILIĞINI VERİYOR

"Yunus Emre; bizim çok özel bir öğrencimiz" diyen okulun öğretmenlerinden Birsen Baloğlu, "Yunus Emre'nin hafızası çok kuvvetli. Özellikle matematik ve tarihler konusunda çok iyi. Asla unutmuyor. Birkaç ay öncesinden söylenen doğum tarihlerini unutmuyor. Ders yılı başında bir öğretmenimizin doğum gününü sorup öğrenmiş. Biz hatırlamadığımız halde kendisi öğretmenini doğum gününde kutlamak istedi. Çarpma, toplama, bölme işlemlerini hafızasından yapıyor. Tarihteki olayların, kişilerin tarihlerini, telefon numaralarını, illerin plakalarını hiç unutmuyor. Ne sorarsanız bir süre sonra karşılığını alıyorsunuz." dedi. Diğer öğretmen Dilek Gündüz ise, "Özellikle tarih- coğrafya ve matematikte çok başarılı. Bir kere okuduğunu kesinlikle unutmuyor. Daha iyi bir eğitim alması gerekiyor. Çok akıllı ve zeki" dedi.

Okul Müdürü İsmail Doğaner de Üneşi'nin çok güçlü bir hafızaya sahip olduğunu, daha iyi bir eğitim alması gerektiğini vurgularken, "Okulumuz orta ve ağır seviyedeki öğrencilere yönelik. Bu nedenle daha iyi bir yerde daha iyi bir eğitim alırsa geleceği açısından çok iyi olur" dedi.

Anne Leyla Üneşi, diğer oğlunun da engelli olduğunu, eşinin bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığını anlatırken, "Yunus Emre'nin daha iyi bir okulda okumasını ve varsa tedavi edilmesini isterim" diye konuştu. Yunus Emre Üneşi, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.
DHA
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