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80 yaşındaki 'kitap kurdu' kitap kafenin müdavimi oldu

Pamukkale Belediyesince hizmete açılan kitap kafenin "en yaşlı üyesi" olan Cevdet Urel, kitabı elinden bırakmıyor.
 16 Şubat 2020 15:40
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80 yaşındaki 'kitap kurdu' kitap kafenin müdavimi oldu

Denizli'de, müdavimi olduğu "kitap kafe"de, bir yılda "en fazla kitap bitiren" ikinci kişi olan 80 yaşındaki Cevdet Urel, okuma sevgisiyle gençlere örnek oluyor.

Merkez Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Cevdet Urel, kendisini tanıyanların tabiriyle tam bir kitap kurdu.

Cevdet Urel'in okuma aşkı, iş hayatı döneminde başladı. Çalıştığı yıllarda iş yerine en az 2 gazete alan Urel, o dönemde boş zamanlarında kitap da okudu. Fırsat bulduğu her ortamda eline kitabını alan Urel, emeklilik yaşantısında da okumaya devam etti.

Pamukkale Belediyesince Kınıklı Mahallesi'nde hizmete sunulan "kitap kafe"ye başvuran Cevdet Urel, halen 2 bin 400 üyesi bulunan kafenin "en yaşlı üyesi" oldu.

Her gün, içerisinde 3 bin 700 kitap bulunan "kitap kafe"ye uğrayan Urel, aldığı kitapların bir kısmını burada, bir kısmını da evinde okuyor. Geçen sene 87 kitap okuyan Urel, kafenin en çok okuyan ikinci üyesi oldu ve Pamukkale Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

"Kitaplar insanlara hayatı öğretiyor"

Cevdet Urel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapların satır aralarında adeta bambaşka bir dünyaya yolculuk ettiğini söyledi.

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Urel, "Gazete okumadan işimin başına geçmezdim. Bazen de kitabevine giderdim. Kitaplardan faydalanmak lazım. 'İş olsun' diye kitap okunmaz. Zevk almak ve bir şeyler öğrenmek lazım. Kitaplar süs gibi durunca insana bir şey vermiyor. İlla ki okumak lazım. Gençlere tavsiyem, kitaplara eğilsinler. Kitaplar insanlara hayatı öğretiyor." diye konuştu.

Geçen yıl 87 kitap okuyarak ödüllendirildiğini hatırlatan Cevdet Urel, buna rağmen rakamlara takılmadığını vurguladı.

Okumayı sürekli hale getirmek gerektiğine işaret eden Urel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaç kitap okuduğunuzdan ziyade, bundan ne aldığınız önemli. Kitap okudukça bilmediğimiz konuları öğreniyoruz. 'Bunu neden öğrenememişim' dediğimiz zamanlar çok oluyor. Hepimiz için yarınlar iyi olsun, kitaplar da yanımızda olsun. Ömrümün sonuna kadar okumaya devam edeceğim. Bu benim için artık bağımlılık ama yanlış anlaşılmasın kitap bağımlılığının herkese faydası olur. Özellikle gençlerimizin ellerinden kitabı düşürmemeleri gerekiyor. Kitap okuyan öğrencileri görünce çok hoşuma gidiyor."
Anadolu Ajansı
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