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Erdoğan: Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019'u her şeye rağmen pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Ekonomik tuzağı bozduk ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Bu yılda öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza inanıyorum otomobilden konuta kadar bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Sanayi üretimimiz 28 ay sonra rekora imza attı. İç talep güçleniyor.
 16 Şubat 2020 15:48
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Erdoğan: Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teknoloji dünyamızın kıymetli temsilcileri sizleri selamlıyorum. İkinci dünya savaşının ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında kendisini doğru alanlar belirleyen ülkeler bugün önemli yerlere geldiler.

İçinde bulunduğumuz bu TEKNOPARK da rahmetli Turgut Özal'ın projesiydi. Bu arazi yıllarca boş kaldı. İşin teknoloji parkı bölümü görmezden gelindi ne mutlu ki bunu hayata geçirmek bize nasip oldu.

Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler kazandırmanın yanı sıra bilime de destek verdik.

Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara girişimcilere ve cevval gençlerimize şu anda ev sahipliği yapıyor.

TEKNOPARK İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma Sanayi'nde pek çok öncü proje buradan çıktı.

Ülkemizin gururu MİLGEM korvet, alay tankı ve amfibi hücum gemisi gibi projelerin AR-GE çalışmaları burada yürütülüyor. Ekonomi sanayi işbirliğinin iyi örnekleri burada sergileniyor. TEKNOPARK dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Amacımız buranın 43 bin AR-GE mühendisinin çalıştığı dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden bir haline getirmektir.

Yerli ve milli otomobil beyin takımı bilişim vadisinde çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmacılar tecrübelerini ülkemize aktarıyor, gençlerimize rol model oluyor. Türkiye yapamaz diyen bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık gördük ki Türkiye'nin gücü bu proje için yeterli. Bir çok Türk mühendis yurt dışındaki önemli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için ülkelerine döndüler.

Geçen sene uygulamaya başladığımız uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talepler umut verici düzeyde. Dünyanın en iyi araştırmacıları çalışmaları için artık ülkemizi tercih ediyor.

2019'u her şeye rağmen pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Ekonomik tuzağı bozduk ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Bu yılda öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza inanıyorum otomobilden konuta kadar bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Sanayi üretimimiz 28 ay sonra rekora imza attı. İç talep güçleniyor.

Buradan tüm iş dünyamıza sesleniyorum ki zaman yatırım zamanıdır. Hükümet olarak yatırım AR-GE istihdam desteği veriyoruz. Faizler düşmüş vaziyette. Şimdi üreticinin ciddi anlamda yatırım zamanıdır. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyorum sonra geç kalırsınız. Türkiye'yi en kısa zamanda 2023 hedeflerine kavuşturacağız.

Kardeşliğimize ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkıya sahip çıktığımız bu önerilerimize kimse mani olamaz.
Memurlar.Net
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