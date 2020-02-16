Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bayraklarla donatıldı
|16 Şubat 2020 15:56
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Askeri hareketliliğin sürdüğü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.
İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı.
Çocuklar, geçen askeri araçlardaki personele Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.
Mahalle sakinleri tarafından askeri araçların geçiş istikametindeki yol üzerinde duvarlara, ''Önce Vatan'' yazısıyla Türk bayrağı resmedildi.
- ''Dualarımız asker ağabeylerimizle''
14 yaşındaki Hasan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri çok sevdiği için onları Türk bayraklarıyla karşıladığını söyledi.
"Dualarımız asker ağabeylerimizle" diyen Göçer, ''Allah onların yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Askerler geçerken onlara el sallıyoruz. Bizim dualarımız her zaman onlarla. İnşallah ailelerine sağ salim dönsünler.'' dedi.
11 yaşındaki Mehmet Şanverdi de, askerleri çok sevdiğini ve sevgi gösterisinde bulunduklarını belirtti.
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