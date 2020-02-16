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Ali Yalçın: Kamu personeli kadrolu olmalı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için kar adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil, yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar ivedilikle kaldırılmalıdır" dedi.
 16 Şubat 2020 16:20
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Ali Yalçın: Kamu personeli kadrolu olmalı

Sendikadan yapılan açıklamaya göre; Eğitim-Bir-Sen tarafından, Antalya'da şube başkanları, yönetim kurulları, üniversite ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla '15. Türkiye Buluşması' toplantısı yapıldı. Burada konuşan Yalçın, kamu personel sistemine adaletin gelmesinin, kariyer sisteminin güçlendirilmesi, liyakat ve ehliyetin ölçü olmasıyla mümkün olduğunu kaydetti. Kamu görevlilerinin iş, maaş, kariyer ve liyakat güvencesinin kamu yönetiminin güçlenmesinin ön şartı, devletin bağımsızlığının teminatı olduğunu kaydeden Yalçın, "İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için kar adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil, yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar ivedilikle kaldırılmalıdır." dedi.

'GENÇ MEMUR-SEN, DALGAKIRAN BİR GAYRETİN ADIDIR'

Yalçın, sendikanın gençlik örgütüne çok büyük iş düştüğünü belirterek, "Aileye saldıranların, ailenin en masum bileşenini, gençleri hedef aldıklarını ifade eden Yalçın, "Genç Memur-Sen, bir dalgakıran, bir dalga kuran gayretin adıdır. Okuyan, düşünen, üreten, hak arayan, hakikati haykıran bir gençlik karşısında hiçbir ifsat odağı başarılı olamaz. ADEM Öğrenci Topluluğu ile üniversitelerde fikir dünyamız zenginleşiyor, 'Bir Bilenle Bilge Nesil' çalışmasıyla okullarımızda gençlerimiz kitapla tanışıyor, bilgiyle donanıyor. Geçen yıl 6 bin öğretmen, 65 bin öğrenci, 195 bin kitap kapasitesine ulaştık. Bu yıl hedef, 10 bin öğretmen, 100 bin öğrenci, 500 bin kitap! 'Yedi Bölgede Yedi Güzel Adam Kütüphanesi' projesi kapsamında 4 yılda yedi bölgede 28 kütüphane kurduk. Amacımız, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde bu kütüphaneleri yaygınlaştırmak, gençlerimizi 'Yedi Güzel Adam'la buluşturmaktır. Ben bu büyük ve anlamlı projeleri sahiplenen, özenle yürüten bütün arkadaşlarıma, genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KADINLARIMIZIN ETKİNLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Kadın kamu görevlilerinin, kadın eğitim çalışanlarının sayısının eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda erkekleri geçtiğini belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Kadın komisyonlarımız eliyle sendikalarımızda da kadın faaliyetlerinin farkındalığı giderek yükseliyor. Milli eğitimde, üniversitede sendikamızın üyesi olan kadınlarımızın sendikalı olmak kadar sendikacı olma gayretleri her geçen gün artıyor. Mart ayında gerçekleştireceğimiz, 'Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması' kadın sendikacılarımızın temposunu da üye kaydetmedeki gayretlerini de artıracaktır."

'BÜYÜKLÜĞÜMÜZ BİR DEFA DAHA TESCİLLENECEK'

Yalçın, saldırılara karşı en etkili cevabın 15 Mayıs'a kadar sahada arı gibi çalışmak, on binlerce yeni üye kazandırmak olduğunu dile getirerek, "O halde, 15 Mayıs'a kadar durup dinlenmek yok. Üyelerini artıramayanlar, büyüyemeyenler bizim küçülmemizi bekliyorlar. Bu teşkilatta bu irade varken daha çok beklerler. Sendikacılıkta, ilk başlarda büyümek için üye kaydetmek, zirveden sonra üye kaybetmemek önemlidir. Kazanım üretmek kadar, üretilen kazanımı emek hırsızlarından sakınmak da gereklidir. Her ikisi için de sahada olmak gerekir, sahayı boş bırakmamak, üyenin hukukunu korumak, hatırını hoş tutmak gerekir. 15 Mayıs'ta sendikal geleneği bozmayacak, büyüklüğümüzü bir defa daha tescil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA
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