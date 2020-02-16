Hasta yakınları koridora kilim sererek ısınıyor
|16 Şubat 2020 16:36
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DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tadilata alınan yoğun bakım ünitesindeki malzemeler, hasta yakınları için tahsis edilen bekleme salonuna yerleştirildi. Durumdan etkilenen hasta yakınları, soğuktan etkilenmemek için koridora kilim serip, battaniyeyle ısınmaya çalışıyor. Başhekimi Erkan Baysal, tadilatın tamamlanmasının ardından bekleme salonunu tekrar kullanıma açacaklarını belirtti.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesi 2 ay önce tadilata alındı. Tadilatın başlamasıyla yoğun bakım ünitesindeki eşyalar, hastanenin 1'inci katındaki Beyin Cerrahisi Kliniği'nin hasta yakınları için tahsis edilen bekleme salonuna alındı. Eşyaların taşınmasının ardından bekleme salonu depo olarak kullanılarak, hizmete kapatıldı. Durumdan etkilenen hasta yakınları, koridorun soğuk olmasından dolayı evlerinden kilim ve battaniye getirerek ısınmaya çalışıyor. Bir hasta yakını, bekleme salonu eşya dolu ve kapalı olduğu için yoğun bakımdaki hastası için 15 gündür soğukta koridorda beklediğini söyledi. 16 gündür koridorda beklediğini anlatan başka bir hasta yakını ise üşümemek için evden kilim ve battaniye getirmek zorunda kaldığını belirtti.
TADİLAT BİTİNCE BEKLEME SALONU KULLANIMA AÇILACAK.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Baysal, yoğun bakım ünitesinin 2 aydır tadilatta olduğunu belirterek, oradan alınan eşyaları bekleme salonuna yerleştirdiklerini söyledi. Baysal, tadilatın bitmesinin ardından bekleme salonunu tekrar kullanıma açacaklarını belirtti.
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