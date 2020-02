Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük yorgunluğa iyi gelen 10 besin hakkında bilgi verdi. Besinlerin içinde kividen kırmızı ete, armuttan yoğurda yiyecekler bulunuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, havaların soğuması ve kapalı olmasından kaynaklı halsizlik ve bitkinlik oluştuğunu belirterek, "Toplumda en yaygın görülen sorunlardan biri olan yorgunluk; temelinde stres, endişe, gibi psikolojik nedenler barındırdığı gibi kansızlık, uyku apnesi, tiroid rahatsızlıkları türü birçok fizyolojik nedenden de kaynaklanabilir. Yorgunluğa iyi gelecek 10 gıdadan söz edeceğiz" dedi.

Kivi, havuç armut ve maydanozun faydaları

Kivi, havuç, armut, maydanoz gibi gıdaların faydalarını anlatan Tuğba Küçük, "Kivi C vitamini açısından zengin bir meyve. Sabahları veya gün içinde tüketilen bir adet kivi enerji vererek metabolizmayı canlandırıyor. Özellikle demir kaynakları ile alınan kivi vücudun demir emilimini de artırıyor. Örneğin; yumurta ile yenen kivi gibi. Havuç iyi bir A vitamini kaynağı. Bağışıklık sistemini destekleyici etkisinden dolayı gün içinde halsizliği gideriyor. Salatalarda günde 1 adet tüketebilirsiniz. Havucu vücudunuzun A vitaminini daha iyi kullanabilmesi için mutlaka yağ ekleyerek tüketin. Ancak kan şekerini yükselteceği için havucu fazla yememeye özen gösterin. Armut bol miktarda A, C ve K vitamini içeriyor. C vitamini sayesinde etkili bir antioksidan. Armudun içindeki antioksidan, yani bağışıklık sisteminin koruyucu etkisi sayesinde vücuda enerji veriyor. Bunun yanı sıra armut kan şekeri dengesinin sağlanmasında da etkili oluyor. Günü enerjik geçirmek için günde bir adet armut tüketmenizde fayda var. Vitamin açısından zengin olan maydanoz, roka ve dereotu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi de kış yorgunluğundan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor. Ayrıca ödem atma özelliği sayesinde vücudun ödemli ağır halini gideriyor. Vücut ne kadar ödemsiz olursa, o kadar enerjik bir yapıya sahip olunur. İsterseniz maydanoz suyu şeklinde veya salatalarda, isterseniz sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Roka ve dereotunu da salatalara her gün ilave edebilirsiniz" dedi.

"Kırmızı eti haftada 2-3 kez sofradan eksik etmeyin"

Ceviz, yoğurt, kırmızı etin de yorgunluğa iyi geldiğini belirten Küçük, "Ceviz, badem veya fındık E vitamininden zengin besinler. E vitamininin vücuttaki işlevinin en önemlisi, antioksidan özelliğe sahip olması. Bu sayede bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet çiğ badem ya da 6-7 adet fındık tüketmenizde fayda var. Vücudumuzdaki yararlı bakteriler olan probiyotik içeriyor. Bu sayede bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sisteminin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca yoğurt tok tutma özelliğinden dolayı kan şekerini dengeliyor. Böylelikle gün içinde kendimizi enerjik hissetmemizi sağlıyor. Yoğurdu her gün 1-2 kase mutlaka tüketin. Süt içme durumunuza göre 1 kase daha artırılabilirsiniz. Demir eksikliklerinde yorgunluk ve halsizlik şikayetleri artıyor. Kırmızı et hem demir alımı, hem de B12 vitamini açısından önemli. Baharı zinde geçirmek için kırmızı eti haftada 2-3 kez sofranızdan eksik etmeyin" diye konuştu.

"Tansiyon hastaları yeşil çaydan kaçınsın"

Son olarak yulaf ezmesi, ıspanak ve yeşil çayın insan sağlığına ne gibi yararları olduğunu anlatan Küçük, "Yulaf ezmesi, hem kan şekeri dengesi hem de toksinlerin atılması açısından önemli. Düzenli bir kan şekeri ve yine düzenli çalışan bağırsaklar da kişiyi daha enerjik hale getiriyor. Yulaf ezmesini haftada 3-4 kez sabahları veya ikindi öğününde süte ya da yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz. Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin. Bu sayede vücuda direnç kazandırıyor. Ayrıca ödem atmada da etkili oluyor. Ispanağı haftada 2 kez yemeği ihmal etmeyin. Yeşil çay kateşin denilen flavanoidlerce zengin. Yeşil çay kateşinleri iyi bir antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkili oluyor. Her gün 1 fincanı geçmeden içmenizde fayda var. Ancak tansiyon hastası iseniz yeşil çay tüketiminden mutlaka kaçının" ifadelerini kullandı.