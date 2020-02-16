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Meclis'te gergin anlar: Dövecek misiniz? buyrun 7 kişiyiz

TBMM'de gerçekleştirilen kanun teklifi görüşmeleri esnasında AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller arasında şiddetli bir tartışma meydana geldi. AK Partili Cahit Özkan ile tartışan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, "Dövecek misiniz? Siz 250 kişisiniz, biz 7 kişiyiz" demesi görüşmelere damga vurdu.
 16 Şubat 2020 17:06
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Meclis'te gergin anlar: Dövecek misiniz? buyrun 7 kişiyiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti ve İYİ Parti arasında doğal gaz fiyatları yüzünden tartışma çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" görüşmeleri şiddetli tartışmalara sahne oldu.

Tartışmalar sırasında, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da sık sık söz aldı. Türkkan, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un iktidarı zamlar üzerinden eleştirmesine karşılık AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

"AZ YİYİN BEYLER AZ YİYİN"

Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Partili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz" diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin" şiirini okudu.

Fahrettin Yokuş'un okuduğu şiire AK Partililer tarafından tepki gösterilirken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AK Parti'ye alenen hakaret olduğunu söyledi.

TÜRKKAN: 'HESAP SORACAĞIM' DİYEMEZ

Cahit Özkan, "Bunun hesabını vereceksin. Sana bu yaptığın konuşmaları asla bırakmayacağız" diye cevap verirken Lütfü Türkkan, "Konuşmacılarımızın ifadesinde yer alan iddiaları reddedebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz, bunları farklı tablolarla sergileyebilirsiniz ama hiç kimse bu gruba parmak sallayarak 'Hesap soracağım' diyemez. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız onu söylüyorum? Dövecek misiniz? Adam burada, 250 kişisiniz, biz de 7 kişiyiz. Haydi buyurun arkadaşlar, bu kadar kolay bu iş, buyurun gelin" ifadeleri kullandı.
Memurlar.Net
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