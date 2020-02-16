1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre görevlisi sınavı açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek işletmeleri denetlemek üzere, çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesi sınavı açıyor
 16 Şubat 2020 17:37
Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre görevlisi sınavı açtı

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2019 yılında yayımlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre, çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek işletmeler, çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesi sahiplerince denetlenecektir. Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yöndeki ilk sınavı açtı. Sınava çevre mühendislerinin yanı sıra, Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek.

İŞTE BAKANLIĞINA YAYIMLADIĞI SINAV DUYURUSU

30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin "Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi Eğitimi ve Sınavı" başlıklı 12. Maddesi ikinci fıkrası "6 ıncı maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alacakların temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak eğitim ve sınava katılmaları zorunludur. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır. Bu kişiler çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini almaya hak kazanır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; yapılması planlanan çevre görevlisi eğitimine "Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar" katılım sağlayabileceklerdir.

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; 16-17-18-19-20 Mart 2020 tarihlerinde Bakanlığımız Konferans Salonunda (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu Dumlupınar Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) düzenlenecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız. (Dikkat sadece mail adresi içermektedir)

Katılımcılar Eğitim bedeli olan 600 TL'yi (KDV Dahil) , Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesinin, TR87 0001 0016 7152 1264 1250 54 IBAN No ve 1671-52126412-5054 Hesap No' lu T.C. Ziraat Bankası, Ümitköy /Ankara Şubesi; hesaba (EFT, havale, elden vb. yatırılabilir) (Eğitim materyalleri ve sarf malzemeleri bu ücrete dahildir) yatırdıktan sonra www.tucev.org adresinden 10 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptırmakla mükelleftirler. Aksi takdirde ücret yatmış olsa dahi kayıtlar kabul edilmeyecektir.

Eğitim konaklamasızdır. Konaklama katılımcıya aittir.

Öğle yemeği ücrete dahil değildir. Katılımcıya aittir.

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi kontenjanla sınırlıdır dolması halinde kayıtlar kapatılacaktır.

Not: Temel Çevre Eğitimi ve Çevre Mevzuatı Eğitim Ders Notları 13 Mart 2020 tarihinden itibaren www.tucev.org adresinden yayımlanacak olup, katılımcılara ayrıca ders notu ve doküman verilmeyecektir.

Yönetmeliği okumak için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taksim Camisi yıl sonunda tamamlanacak
16 Şubat 2020 16:41		 Hasta yakınları koridora kilim sererek ısınıyor
16 Şubat 2020 16:36
Türkiye'ye getirilen iki kültür varlığı 19 Şubat'ta sergilenecek
16 Şubat 2020 15:52		 Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti
16 Şubat 2020 12:31
'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
16 Şubat 2020 11:47		 Bakanlıktan 6 günlük ürün bazlı gıda denetimi seferberliği
16 Şubat 2020 11:33
İmar Barışı'nda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi
16 Şubat 2020 11:17		 'Yerli ve milli' savunma sanayisine doktoralı mühendis
16 Şubat 2020 11:11
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
16 Şubat 2020 08:30		 Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
16 Şubat 2020 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - CHP İl Kongresi'nde gerginlik, polis güvenlik önlemi aldı19:15 - Polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, hastanede öldü18:32 - Yorgunluğa iyi gelen 10 besin18:26 - Hastalıklara şifa arı iğnesi18:21 - Açlık, tokluk ve susuzluk hissetmeden yaşıyor18:16 - CHP kongresi karıştı! Pet şişelar havada uçuştu18:11 - İzledikleri film oğullarının hastalığına erken teşhis sağladı18:06 - 'Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin'18:01 - Trabzonspor'un liderlik hasreti sona erdi17:57 - Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı
17:52 - 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılması için karar alındı17:47 - Bir ülkede daha korkulan oldu! İlk ölüm gerçekleşti17:42 - Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti17:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre görevlisi sınavı açtı17:33 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 43 gündür haber yok17:27 - Komandolar Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti17:21 - Rize-Erzurum arasındaki bağlantı artık hiç kesilmiyor17:16 - Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre görevlisi sınavı açtı
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Ali Yalçın: Kamu personeli kadrolu olmalı
YKS'ye gireceklere uyarı: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını etkiliyor
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
fenerbahce'nin el birliğiyle şampiyonluktan uzaklaştırılması 2
cihangir göktaş 1
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
serdar aziz 2
ersun yanal 2
Sen yabancı değilsin 3
emre yücelen şan dersi 1
ketembilla 1
çalışma hayatının altın kuralları 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam