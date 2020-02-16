Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.
|16 Şubat 2020 17:42
|Yazdır
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle aşırı hızlı giden Ali Rıza Gökkaya yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet virajı alamayarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Gökkaya ve arkadaşı Erkan Ç. (20) ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Gökkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Manisalı olan Gökkaya'nın Aydın'da üniversite eğitimi gördüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, hastanede öldü
16 Şubat 2020 19:15
|Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 43 gündür haber yok
16 Şubat 2020 17:33
|Otomobiliyle kanala düşen hemşire kurtarıldı
16 Şubat 2020 15:44
|Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
16 Şubat 2020 14:57
|Hatay'da 'sınav jokeri' operasyonu: 16 gözaltı
16 Şubat 2020 13:50
|'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama
16 Şubat 2020 12:08
|Gizli bölmeli kaçak hastane
16 Şubat 2020 10:27
|13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
16 Şubat 2020 10:11
|Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
16 Şubat 2020 09:01
|Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
16 Şubat 2020 08:50