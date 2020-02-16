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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: - "Biz içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz, yeni bir geleceğe yürüyen, gelecek öncüleriyiz"
 16 Şubat 2020 17:57
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendilerinin içinden çıktıkları partilerin devamı olmadıklarını, yeni bir geleceğe yürüyen gelecek öncüleri olduklarını belirtti.

Davutoğlu, partisinin İstanbul il başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, cemrenin havaya düşmesinin baharın habercisi, Gelecek Partisi'nin de ülke iklimine bir bahar habercisi olduğunu söyledi.

Cemrenin tabiata heyecan, ümit, enerji verdiğini ifade eden Davutoğlu, "Gelecek Partisi de bu millete ümit verecek, heyecan verecek, enerji verecek. Siyasi partiler boşlukla doğmazlar. Ülke zor şartlara girdiğinde, milletin ufku karardığında bir grup insan milletin önüne çıkar ve milletiyle birlikte yürür." diye konuştu.

Davutoğlu, 1945'te Adnan Menderes'in, 1980 darbesinden sonra Turgut Özal'ın, Türkiye'de demokrasiyi inşa etmek için yola çıktığını dile getirerek, "28 Şubat'ın dondurucu soğuğuna direnen rahmetli Erbakan Hocamız ve onu takip eden AK Parti kadroları da bu ümitle yola çıkmışlardı." ifadesini kullandı.

Partilerinin kuruluşuna kadar geçen süreci anlatan Davutoğlu, partinin kurulmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen 32 il başkanı ataması yapıldığını söyledi.

Davutoğlu, parti kurucularının farklı partilerden, kökenlerden ve inançlardan geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları diyorlar ki 'Sizler eski partilerinizin devamısınız.' Hayır arkadaşlar, geçmişi reddetmeyiz ama biliniz ki nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil ve milletin her kesiminden yeni bir yola çıkmışsa biz de içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz, yeni bir geleceğe yürüyen, gelecek öncüleriyiz."

Davutoğlu, korku iklimini dağıtacaklarını söyleyerek, herkesin yarınından endişe içinde olduğunu savundu.

Konuşması zaman zaman sloganlarla kesilen Davutoğlu, partinin kurucu üyeleri, il başkanları ve eşi Sare Davutoğlu ile partisinin İstanbul il başkanlığını açtı.

Anadolu Ajansı
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