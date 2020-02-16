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Trabzonspor'un liderlik hasreti sona erdi

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 298 haftalık liderlik hasretini sonlandırdı
 16 Şubat 2020 18:01
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Trabzonspor'un liderlik hasreti sona erdi

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 298 haftalık liderlik hasretine son verdi.

Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ligin 22. haftasında bir maçı eksik 44 puana ulaşan bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle 43 puana yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devraldı.

Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

- En son 2010-2011 sezonu

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı.

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011 tarihinde ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Karadeniz ekibi, 9 sezon sonra liderlik başarısı göstererek şampiyonluk yolunda da önemli bir virajı geçti.

- Sörloth 17. golüne ulaştı

Trabzonspor'un golcü oyuncu Alexander Sörloth, gollerine devam etti.

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında attığı golle ligdeki 17. golüne ulaştı.

- Obi Mikel, Beşiktaş maçında cezalı

Trabzonspor'da sarı kart gören Obi Mikel, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili takımda 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.
Anadolu Ajansı
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