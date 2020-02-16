CHP kongresi karıştı! Pet şişelar havada uçuştu
|16 Şubat 2020 18:16
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CHP Ankara Olağan İl Başkanlığı Kongresi'nde, kongre delegesi Teyfik Koçak'ın, kadınlara yönelik çirkin yakıştırması ortalığı karıştırdı. Koçak kürsüde yaptığı konuşmada, "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" demesi üzerine salonda pet şişeler havada uçuştu.
KADINLAR HAKKINDA SÖYLENEN SÖZLER GERGİNLİĞE NEDEN OLDU
CHP Ankara İl Kongresi'nde bu kez siyasi tartışmalar değil, bir delege tarafından kadınlar hakkında söylenen sözler salonda gerginliğe neden oldu.
Kürsüye çıkan Teyfik Koçak adlı delegenin konuşmasında, "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözünü kullanınca, salonda önce "Yuh" sesleri yükseldi, ardından da pet şişeler havada uçuştu.
TEPKİLERİN ARTMASI ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI
Salonda kadın erkek bütün partililerin sözlerine tepki göstermesi üzerine önce, "Yüz yıldır Anadolu'da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak" diye kendisini savunan Koçak, tepkilerin artması üzerine geri adım atmak durumunda kaldı.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETMİŞLERDİ
Öte yandan, Şanlıurfa CHP İl Başkanlığı kongresinde iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.
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