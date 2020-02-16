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Açlık, tokluk ve susuzluk hissetmeden yaşıyor

Geçirdiği hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybeden İbrahim Şener, Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz'un uygulayacağı tedavi yöntemleriyle eski sağlığına kavuşmak istiyor.
 16 Şubat 2020 18:21
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Açlık, tokluk ve susuzluk hissetmeden yaşıyor

Geçirdiği hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybeden İbrahim Şener, Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz'un uygulayacağı tedavi yöntemleriyle eski sağlığına kavuşmak istiyor.

Bundan üç sene önce olduğu hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybeden 62 yaşındaki İbrahim Şener, birçok doktora gitmesine ve ilaç kullanmasına rağmen henüz bu rahatsızlığına çare bulamadı. Son olarak Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz ile tanışan Şener, artık iyileşmek ve kaybettiği hislerini geri kazanmak istiyor.

Şener: "Açlık ve tokluk hissim kayboldu"

Rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan İbrahim Şener, "Acıkmama ve susamama hissim var. Hemoroid ameliyatı oldum. Daha sonra tekrar kanamam oldu. Ondan sonra açlık ve tokluk hissim kayboldu. Ayakta durabilmek için zorla yemek yiyorum ve su içiyorum. Yediğimden ve içtiğimden herhangi bir şey anlamıyorum. Tadını alıyorum ama mideme inip inmediğini hissetmiyorum. Çünkü midem hep şiş. Günlük hayatımı da zorluyor" diye konuştu.

Yavuz: "Çok nadir görülen bir tablo"

Daha önce meslek hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığının altını çizen Dr. Mehmet Yavuz, "İbrahim bey çok nadir görülen bir tabloya sahip. Tokluk hissini bilmeyenler var ama susuzluk, açlık ve tokluk hissetmeme rahatsızlığı benim meslek hayatımda ilk gördüğüm bir olay. Belki de dünya da bir ilk olarak görüyoruz. Yeme bozukluklarında tokluk hissi alamayan ve aşırı kilo alan hastalara rastlıyoruz. Ama bu çok nadir bir vaka. Kişi sırf hayatını idame ettirebilmek için yemek yiyor, su içiyor. Hatta su şişesini yanında taşıyor. Belirli saatlerinde unutmayayım diye su içiyor. Öğünlerinde açlık ve tokluk hissettiği için değil, sırf hayatta kalabilmek için yiyor. Hatta bir seferinde 3 gün denemiş kendini. Ama acıkma durumu olmamış. Kendisini bıraksa açlık ve susuzluktan hayatını kaybedecek. Ciddi bir hayati tehlike de söz konusu. Üç yıldır da birçok doktora gitmiş, ilaçlar kullanmış. Yani medikal yönden yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Şu anda kendisini son teknolojik cihazlarla tedavi pozisyonu oluşturacağız. Bir de psikolojik açıdan terapi durumu oluşturmayı düşünüyoruz. Böylece kendisini eski sağlığına kavuşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beyin Hipotalamus işlevlerini ortadan kaldırdı"

Hemoroid ameliyatı sonrası beyinde bulunan Hipotalamus organının psikolojik sebeplerle işlevlerini yitirmiş olabileceğinin altını çizen Yavuz, "Beyinde Hipotalamus denilen bir organ var. Hipotalamus; açlık ve susuzluğu, vücudun tüm biyolojik yapısı dengeleyen bir organ. Muhtemelen hemoroid ameliyatı esnasında tuvalete çıkmama arzusuyla beyin Hipotalamus işlevlerini ortadan kaldırdı. Biz tekrardan bunları kazanması için bir takım tedavi teknolojileri uygulayacağız. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Basit görünüyor ama çok ciddi ve tedavi edilmesi gereken bir durum. Kişi hiçbir şekilde bir şeyden zevk alamıyor. Yemeğin başına oturuyor ama yemekten keyif yok. Sırf hayatta kalmak için yiyor, içiyor" şeklinde konuştu.

"Transkranial Manyetik Stimülasyon yapmayı hedefliyoruz"

İbrahim Şener'in bilinçaltının beynin bazı mekanizmalarını kapattığını belirten Dr. Mehmet Yavuz, "Benim klinik tahminime göre psikolojik olarak bilinçaltı Hipotalamus'un açlık ve susuzlukla alakalı işlevlerini ortadan kaldırmış. Kişi sonuçta yemek yiyip su içtiği zaman tuvalete gitmesi lazım. Bu yüzden bilinçaltı zannedersem bu ihtiyacı bu mekanizmayla kapattı. Ama susuzlukla bir alakası yok hadisenin aslında. Büyük ihtimal psikolojik olarak etkilenen bir durum. Fizyolojik ve psikolojik mekanizmalar iç içe. Dolayısıyla sadece psikolojik olarak düzeltmek de yeterli olmayacak. Transkranial Manyetik Stimülasyon da yapmayı hedefliyoruz. Fizyolojik olarak da kişiyi toparlamak gerekiyor" dedi.

"Bu kalıcı bir durum da olabilir"

Nasıl bir tedavi süreci izleyeceklerine ilişkin gelen bir soruyu ise Yavuz, "Tabii ki bu 3-4 senedir devam eden bir tablo. Öyle hemen birkaç günde olabilecek bir durum değil. Hadise öncelikle kronik. Kendisine geniş bir kişilik envanteri testi yaptık. Kişilik karakterini çıkaracağız. Ondan sonra da hem psikolojik yönden hem de fizyolojik yönden tedavi teknolojilerimizle İbrahim beyi kısa sürede toparlayacağız diye ümit ediyoruz. Tabii bu kalıcı bir durum da olabilir. Yüzde yüz sonuç alacağız diye bir durum da yok. Eğer kalıcı bir bozukluk gelişmemişse en geç 5-6 ayda eski sağlığına kavuşturmayı amaçlıyoruz" diye cevaplandırdı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi masraflarını üstlenen Nöroloji Uzmanı Mehmet Yavuz'a teşekkür eden İbrahim Şener de sözlerini şöyle noktalandırdı:

"Rahatsızlığımdan dolayı çok yer gezdim. En sonunda bana Mehmet hocayı önerdiler. Bana yardımcı olacağına ve bu işi göğüslediğine de inanıyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum."
İhlas Haber Ajansı
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