Ankara Valiliği: 6 çocuk adliyeye sevk edildi
|16 Şubat 2020 19:24
|Yazdır
Ankara Valiliği, Ortaköy Mezarlığı'nda mezarlıklara zarar verilmesi olayına ilişkin 6 çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "7 Şubat 2020 tarihinde Mamak ilçesi Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir" denildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda 6 çocuğun gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınan 6 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Operasyonda yanlış evin arandığı' iddiasına ilişkin açıklama
16 Şubat 2020 20:03
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknopark' paylaşımı
16 Şubat 2020 19:58
|Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere plaket
16 Şubat 2020 19:48
|Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
16 Şubat 2020 19:38
|CHP İl Kongresi'nde gerginlik, polis güvenlik önlemi aldı
16 Şubat 2020 19:19
|CHP kongresi karıştı! Pet şişelar havada uçuştu
16 Şubat 2020 18:16
|Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı
16 Şubat 2020 17:57
|'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılması için karar alındı
16 Şubat 2020 17:52
|Meclis'te gergin anlar: Dövecek misiniz? buyrun 7 kişiyiz
16 Şubat 2020 17:06
|Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu
16 Şubat 2020 16:51