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Ankara Valiliği: 6 çocuk adliyeye sevk edildi

Ankara Valiliği, Ortaköy Mezarlığı'nda mezarlıklara zarar verilmesi olayına ilişkin 6 çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.
 16 Şubat 2020 19:24
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Ankara Valiliği: 6 çocuk adliyeye sevk edildi

Ankara Valiliği, Ortaköy Mezarlığı'nda mezarlıklara zarar verilmesi olayına ilişkin 6 çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "7 Şubat 2020 tarihinde Mamak ilçesi Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir" denildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda 6 çocuğun gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınan 6 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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