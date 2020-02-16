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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Polis vurarak yakaladı
Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.
|16 Şubat 2020 19:28
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Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğunu tespit ettikleri Y.G.'yi gözaltına almak istedi.
Polislere bıçakla saldırarak direnen cezaevi firarisi, yakalanmamak için dükkanda yangın çıkarmaya çalıştı. Ekipler, kendilerine direnen ve yangın çıkarmaya çalışan firariyi bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından vurulan Y.G., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri, dükkan içinde incelemelerde bulundu.
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