Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da eğitime verdikleri destek dolayısıyla 42 hayırsevere plaket verdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, iş insanları, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Selçuk, eğitime katkı sağlayan 42 hayırsevere teşekkür plaketi verdi.

Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.

Programın arından Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) konferans salonunda "Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması" toplantısına katılan Selçuk, daha sonra üniversitenin rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından Cahit Arf Matematik Bilim ve Medeniyet Müzesi'ne geçen Selçuk, öğretmenlerden müze hakkında bilgi aldı. Atölyede iş önlüğü giyen Selçuk, burada doğal yıldırım desenli ahşap yapmayı denedi.

Bakan Selçuk, müze dışında gördüğü çocuklarla bir süre konuşup onlara oyuncak hediye etti.

Bilim Atölyesi ve Tasarım Beceri Atölyesi'ni de gezen Selçuk, Aydın'a ilişkin röportaj yapmak isteyen Mustafa Kiriş Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Akile Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, bu sabah Aydın Valiliğinde, "İl Değerlendirme Toplantısı'na" katılmış, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmişti.