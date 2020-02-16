Ağrı'da sağlık ekipleri böbrek hastası için seferber oldu
|16 Şubat 2020 19:53
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı köyde rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Yeltepe köyünde yaşayan böbrek hastası Hanım Güneş'in (55) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis birimini arayarak yardım istedi.
Bölgede zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan köye ambulansla gidemeyen ekipler, paletli ambulansla yola çıktı.
2 bin 700 rakımlı köye gitmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının sıfırın altından 20 derece olduğu bölgede karlı yolları aşarak köye varan ekipler, Güneş'e ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Hasta kadın daha sonra paletli ambulansla başka bir köyde hazır bekletilen ambulansa kadar götürüldü.
Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasta kadının eşi Tevfik Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin durumunun kötü olduğunu belirterek, çetin kış koşullarında yardımlarına koşan 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür etti.
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