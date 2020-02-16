Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknopark' paylaşımı
"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık"
|16 Şubat 2020 19:58
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını bildirdi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."
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