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'Operasyonda yanlış evin arandığı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Aramaya konu adresin bir üst katında ikamet eden Edip K. isimli şahsın ikametine yönelik herhangi bir adli işlem yapılmamıştır.
 16 Şubat 2020 20:03
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'Operasyonda yanlış evin arandığı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda "yanlış evin arandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı medya organlarında terör örgütüne yönelik operasyonda Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki "yanlış bir evin arandığı" iddiasının bulunduğu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütü üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının derkenar arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt İlçesi Pınar Mahallesi'ndeki adrese yeteri kadar kuvvet ile giriş yapılmış, aynı binada ikamet eden M.K. nezaretinde, C.K. isimli şahsın ikametinde 22.05-22.30 arasında yakalamaya yönelik arama işlemi icra edilerek, aranan şahısların bahse konu ikamette bulunmadığının anlaşılması üzerine gerekli tutanak düzenlenip ekiplerimiz ikametten ayrılmıştır. Aramaya konu adresin bir üst katında ikamet eden Edip K. isimli şahsın ikametine yönelik herhangi bir adli işlem yapılmamıştır."

Anadolu Ajansı
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