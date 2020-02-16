Top toplayıcı çocuğa montunu giydirdi
|16 Şubat 2020 20:23
|Yazdır
GMG Kastamonuspor'un futbolcusu Mert Arabacı, dün oynadıkları Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının devre arasında üşüdüğünü gördüğü top toplayıcı çocuğa kendi montunu giydirdi.
TFF 2'inci Lig Kırmızı grupta dün GMG Kastamonuspor, kendi sahasından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında maça yedek çıkan GMG Kastamonusporlu Mert Arabacı, takım arkadaşları ile sahaya ısınmaya çıktı.
Arabacı, bu sırada eksi 3 derecede oynanan maçta görev yapan top toplayıcı çocuğun üşüdüğü fark etti. Arabacı, ismi öğrenilemeyen çocuğun yanına giderek üzerindeki montu giydirdi.
24 yaşındaki genç futbolcunun bu harekatı, GMG Kastamonusporlu yönetici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Karşılaşma, GMG Kastamonuspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü
16 Şubat 2020 20:53
|Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore 'yakaladı'
16 Şubat 2020 20:38
|Trabzonspor'un liderlik hasreti sona erdi
16 Şubat 2020 18:01
|Slovenya'dan Türk sporcusuna kahramanlık madalyası
16 Şubat 2020 14:50
|Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı
15 Şubat 2020 21:46
|Beşiktaş'ın borcu açıklandı
15 Şubat 2020 21:01
|Denizlispor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
15 Şubat 2020 18:46
|Shane Larkin, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
14 Şubat 2020 14:45
|Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
13 Şubat 2020 21:36
|PFDK, Trabzonsporlu Sörloth'un cezasını açıkladı
13 Şubat 2020 17:38