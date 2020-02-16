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Karın ağrısı diye gitti, çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı

Antalya'da karın ağrısı şikayetiyle Kepez Devlet Hastanesine gelen ve doktorların ameliyat kararı aldığı Taner Doğu'nun çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı.
 16 Şubat 2020 20:28
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Karın ağrısı diye gitti, çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı

Taner Doğu, yaklaşık 5 aydır çektiği şiddetli karın ağrısı nedeniyle Kepez Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorların muayene ettiği Doğu'nun tetkiklerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edilerek ameliyat kararı verildi.

Genel Cerrah Dr. Serkan Türel'in, laparoskopik (kapalı yöntem) ameliyatı açığa çevirme kararıyla yapılan operasyonda, hastanın ender görülen çift safra kesesine sahip olduğu belirlendi. Bu durum, ameliyatı yapan ekibe de şaşkınlık yaşattı.

İkisinde de taş oluştuğu tespit edilen safra keselerinin, başarılı operasyonla alınmasıyla hasta sağlığına kavuştu. İki gün hastanede yatan Doğu, tüm değerlerinin normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMA DENK GELDİM"

Ekibin başındaki Dr. Serkan Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safra kesesinde taş oluşumu tespit ettikleri hasta için ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

Açık ameliyat sırasında hastanın iki ayrı kanallı çift safra kesesi olduğunu gördüklerini belirten Türel, bu durum karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.

"4 BİN İNSANDA BİR GÖREN NADİR DURUM"

Türel, "Bu rahatsızlık 4 bin insanda bir görülen nadir durum. Hastamızın birbirine yapışık iki safra kesesi ve kanalları vardı. Dünyada bugüne kadar 200-250 civarında vaka bildirilmiş. Cerrahların korkulu rüyalarından biridir ama gayet başarılı şekilde ameliyatı sonlandırdık. İki kesede de taş bulunması ayrıca ilginç bir durum. 20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir duruma rastladım" şeklinde konuştu.

Taburcu edilen hastanın 6 haftalık uyum süreci yaşayacağını aktaran Türel, bu tür operasyonlar sonrası aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"ŞANS MI ŞANSSIZLIK MI BİLEMEDİM"

Taner Doğu da 5 aydır şiddetli ağrı çektiğini, yağlı ve asitli gıdalar aldıktan sonra ağrı nöbetleri geçirdiğini anlattı. Başta 2-3 günde bir olan ağrıların, gün aşırıya çıkması üzerine doktora başvurduğunu ifade eden Doğu, "Çekilecek tarzda bir ağrı değildi, çok ağırdı. En son noktada operasyon kararı alındı. Başka bir ilde görevli olmama rağmen, ağrı nöbetlerinin şiddetli olması nedeniyle daha donanımlı hastane olduğu için Kepez Devlet Hastanesinde ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım önce kapalı tarzda olacaktı ancak doktorumun uzmanlığı sayesinde açık ameliyat kararı alınınca, çift safra kesesi ortaya çıktı. Şans mı şansızlık mı bilemiyorum. Ne filmde ne de ultrasonda bu çift kese görülmüştü. Doktorum bana söylediğinde ne düşüneceğimi bilemedim" dedi.
Anadolu Ajansı
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