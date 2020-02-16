CHP'den depreme karşı 'Fay Hattı Kanun Teklifi'
|16 Şubat 2020 20:48
|Yazdır
CHP Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Müzeyyen Şevkin, 'Türkiye Diri Fay Haritası'nın göz önüne alınarak depremler nedeniyle yaşanan felaketlerin önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 'Fay Hattı Kanun Teklifi' sundu.
Fay hatları üzerindeki yapılaşmaların durdurulması ve hat üzerinde yeni yapılaşmalara izin verilmemesi amacını taşıyan kanun teklifi ile ilgili bilgi veren Şevkin, 'Türkiye Diri Fay Haritası' baz alınarak yapılan incelemede, Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl gibi 18 ilin merkez yerleşim birimleri ile 80'i aşkın ilçe merkezinin ve ilk belirlemelere göre yine içinde son Elazığ Sivrice depremini yaşayan köylerin de bulunduğu 502 köyün deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine doğrudan oturduğunun bilinmesi nedeniyle TBMM'ye 'Fay Hattı Kanun Teklifi' sunduğunu vurguladı. Şevkin, şunları söyledi:
"Son yaşadığımız Elazığ depremi de göstermiştir ki depreme kaynaklık eden Doğu Anadolu Fay Zonu doğrudan Bingöl ve Kahramanmaraş illerimiz, Palu, Sivrice, Gölbaşı gibi ilçeler ile birçok köy yerleşim birimlerinin içinden geçmektedir. Bu zon üzerindeki yapıların depreme karşı koyarak ayakta kalması mümkün olmamakta ve can ve mal kayıpları ortaya çıkmaktadır. Çok sayıda il merkezimizin ve ilçelerimizin de benzer durumda olduğu göz önüne alındığında başta aktif fay hatları veya zonları olmak üzere doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilmesi önlenmelidir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afete maruz alan olarak ilan edilmiş bölgelerin 6306 Sayılı Kanun kapsamına öncelikle alınarak dönüşüme tabii tutulması gerekmektedir. Başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı afetlere maruz olabileceği belirlenerek ilan edilmiş alanlarda can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 2. maddesinin önerilen şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor
12 Şubat 2020 22:04
|Değerli Konut Vergisi ertelendi, vergi oranları değişti
11 Şubat 2020 22:13
|İmar Kanunu teklifine 5 yeni madde ihdas edildi
11 Şubat 2020 20:33
|'Bu teklifle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek'
11 Şubat 2020 19:19
|İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
09 Şubat 2020 07:01
|Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
06 Şubat 2020 20:26
|Banka ücret-komisyonlarında yetki MB'de olacak
06 Şubat 2020 16:30
|Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
06 Şubat 2020 12:04
|İnternetten pompalı ve bıçak satışına yasak
06 Şubat 2020 07:37
|61 maddelik torba kanunun değerlendirilmesi
05 Şubat 2020 23:03