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Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
 16 Şubat 2020 20:53
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Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı
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