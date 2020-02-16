Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü
|16 Şubat 2020 21:08
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