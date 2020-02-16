60 bin TL'lik Premier Lig sorusu yarışmacıyı yanılttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, İngiltere Premier Lig'in kuruluşundan bu yana yaşanan şampiyonluklarla ilgili bir soru soruldu. "1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?" sorusunun şıkları ise "Chelsea, Leicester City, Liverpool ve Blackburn Rovers" olarak verildi.

JOKER HAKKI DOĞRU CEVAP İÇİN İŞE YARAMADI

Yarışmacı, 60 bin liralık bu soruda seyirci joker hakkını kullandı ve Blackburn Rovers cevabını vererek elendi Oysa Blackburn Rovers 1995 yılında Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Chelsea ve Leicester City de yakın tarihte şampiyonluk kazandı.

LIVERPOOL PREMIER LEAGUE'DE ŞAMPİYON OLAMADI

Şıklarda 1992 yılından beri şampiyon olamayan tek takım Liverpool'du. Liverpool, son olarak 1990 yılında şampiyonluk yaşamıştı ve İngiltere Premier Lig'in (EPL) o zamanki ismi İngiltere Futbol Ligi (EFL) idi.