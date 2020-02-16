Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor

Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, Yenimahalle Belediyesinin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Erhan Aras, binlerce vatandaşın temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan mesire alanında Ekim ayında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilenip, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapılıyor. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenileniyor. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü yeniden düzenleniyor.

Başkentli Yakacık'ta buluşuyor

Basketbol sahası, 3 plaj voleybolu sahası ve 2 çim futbol sahasını içerisinde barındıran Yakacık, 4 adet çocuk oyun alanı ile minik kent sakinlerinin mutlu bir gün geçirmesine olanak sağlıyor. Ayrıca vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanında bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor.