Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
|16 Şubat 2020 21:33
|Yazdır
Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, Yenimahalle Belediyesinin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Erhan Aras, binlerce vatandaşın temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan mesire alanında Ekim ayında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilenip, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapılıyor. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenileniyor. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü yeniden düzenleniyor.
Başkentli Yakacık'ta buluşuyor
Basketbol sahası, 3 plaj voleybolu sahası ve 2 çim futbol sahasını içerisinde barındıran Yakacık, 4 adet çocuk oyun alanı ile minik kent sakinlerinin mutlu bir gün geçirmesine olanak sağlıyor. Ayrıca vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanında bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak
16 Şubat 2020 21:57
|Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu
16 Şubat 2020 21:46
|Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi
16 Şubat 2020 21:40
|Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı
16 Şubat 2020 21:13
|Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2020 21:08
|Tarlasını sürerken buldu, hemen jandarmaya haber verdi
16 Şubat 2020 20:58
|Marmaris'te deniz eski rengine döndü
16 Şubat 2020 19:43
|Rize-Erzurum arasındaki bağlantı artık hiç kesilmiyor
16 Şubat 2020 17:21
|Ayder Yaylası yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2020 16:24
|Hatay'ın Reyhanlı ilçesi bayraklarla donatıldı
16 Şubat 2020 15:56