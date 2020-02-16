Bombalı araçla saldırı düzenleyen terörist yakalandı
|16 Şubat 2020 22:41
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı. pic.twitter.com/VaYE5HjdqsT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkan teğmenler itirafçı oldu
16 Şubat 2020 13:26
|'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'
16 Şubat 2020 12:37
|Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu
16 Şubat 2020 12:13
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
16 Şubat 2020 12:00
|Görünmeyen zırhlı tanklarımız İdlib'de
16 Şubat 2020 07:16
|Sızma girişiminde bulunan teröristler obüslerle vuruldu
15 Şubat 2020 22:37
|PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma
15 Şubat 2020 22:31
|Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
15 Şubat 2020 15:07
|Adnan Oktar örgütü şüphelilerinden 2 kişi tutuklandı
15 Şubat 2020 13:36
|FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş
15 Şubat 2020 12:41