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Bombalı araçla saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.
 16 Şubat 2020 22:41
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Bombalı araçla saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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